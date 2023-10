Jahresbestleistung für «Wer wird Millionär?»

Quotennews

3,79 Millionen Zuschauer sahen David Thelen bei der Millionen-Frage über die Schulter.

Seit der Rückkehr vonins RTL-Programm Anfang September sorgt die Quizshow mit Günther Jauch zwar fortlaufend für hohe Reichweiten und Einschaltquoten, tut sich aber schwer das Niveau vergangener Tage zu erreichen. Lediglich das Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ schaffte den Sprung über die drei Millionen Zuschauer – eine Marke, die für die RTL-Sendung eigentlich zur Norm gehörte. Am gestrigen Abend übersprang man diese Reichweite hingegen locker. Der Kandidat David Thelen quizzte sich bis zur Millionen-Frage durch, was für einen Anstieg der Werte sorgte.Es wurden 3,79 Millionen Zuschauer ab drei Jahren gemessen, was einer neuen Jahresbestleistung entsprach – das Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ Anfang des Jahres ausgenommen. Der Marktanteil kletterte auf 15,9 Prozent. Vor acht Tagen wurden 2,85 Millionen und 12,3 Prozent ausgewiesen worden. Auch in der Zielgruppe war ein deutlicher Sprung zu erkennen. 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für fantastische 15,1 Prozent – fast vier Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Auch das um 22:15 Uhr eingeschobenewusste zu überzeugen. Die Nachrichtensendung verfolgten 3,90 Millionen Menschen, die Marktanteile stiegen auf 18,4 Prozent bei allen und 18,0 Prozent bei den Jüngeren. Es war die meistgesehene Montags-Ausgabe des Jahres.Auch abseits der Primetime lief es für RTL am Montag gut. Bereits um 6:00 Uhr überzeugtemit tollen 13,4 Prozent Marktanteil,undkonnten mit 8,2 und 9,1 Prozent jedoch nicht ganz mithalten. Die Wiederholungen der Gerichtshows entfachten ab 10:00 Uhr aber neues Quoten-Feuer.kam auf 9,8 Prozent,auf tolle 14,2 Prozent.war mit 14,6 Prozent beim werberelevanten Publikum erfolgreich. Weitere Ausgaben von Salesch und Wetzel sorgten am Nachmittag für 12,4 und 9,9 Prozent.sicherte sich ordentliche 10,1 Prozent. Auchwar mit 10,0 Prozent zweistellig. Die höchste Quote des RTL-Tages fuhrein, die Nachrichtensendung kam um 18:45 Uhr auf 20,4 Prozent.