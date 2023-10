Primetime-Check

Wie lief es für den ZDF-Film «Wir haben einen Deal»? Konnte «Hochzeit auf den ersten Blick» erneut zulegen?

Das Erste startete mitin den Abend und fuhr 2,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf mäßige 8,6 Prozent.behielt ab 21:00 Uhr noch 2,00 Millionen Zuschauer und 7,8 Prozent. Beim jungen Publikum standen solide 7,9 und 7,0 Prozent zu Buche.sorgten für 2,17 Millionen Menschen und Marktanteile von 10,9 Prozent bei allen und 9,6 Prozent bei den Jüngeren. Das ZDF setzte auf. Das Drama erreichte mit 4,23 Millionen Zuschauer die größte Reichweite in der Primetime. Die Marktanteile bewegten sich bei 15,7 respektive 5,6 Prozent.undkamen ab 21:45 Uhr auf 3,52 und 2,23 Millionen sowie auf Marktanteile von 14,6 und 14,0 Prozent. Bei den Jüngeren standen 7,3 und 6,9 Prozent zu Buche.Sehr erfolgreich lief es für, das 3,79 Millionen Zuschauer zu RTL spülte.erhöhte um 22:15 Uhr auf 3,90 Millionen. In der Zielgruppe durfte sich der Kölner Sener über 15,1 und 18,0 Prozent freuen. VOX programmierte zwei-Folgen, die 0,93 und 0,53 Millionen Zuschauer sammelten sowie 7,1 und 4,2 Prozent in der Zielgruppe einfuhren. RTLZWEI sicherte sich mitund0,53 und 0,33 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 5,2 und 3,3 Prozent Marktanteil gemessen.Sat.1 konnte den Aufwärtstrend vonnicht fortsetzen. Erneut schalteten 1,21 Millionen Zuschauer ein, die Zielgruppen-Quote sank im Vergleich zur Vorwoche aber deutlich von 9,1 auf 6,8 Prozent. Die Kabel-Eins-Filmeundsorgten für 0,97 und 0,61 Millionen Zuschauer. Beim werberelevanten Publikum wurden 4,5 und 5,0 Prozent gemessen. Zwei-Folgen verzeichneten 0,75 und 0,62 Millionen ProSieben-Zuschauer sowie 8,0 und 6,7 Prozent in der Zielgruppe.unterhielten ab 21:10 Uhr noch 0,44 und 0,45 Millionen Menschen. Die Marktanteile sanken auf 5,5 und 5,9 Prozent.