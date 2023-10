Paramount verschiebt «Mission: Impossible 8»

Kino-News

Der zweite Teil der Reihe wird wegen des Streiks der Schauspieler nicht rechtzeitig fertig.

Der zweitewird verschoben. Paramount Pictures streicht den Plan, den Film am 28. Juni 2024 weltweit in die Kinos zu bringen. Stattdessen soll der Film nun am 23. Mai 2025 in die Kinos kommen. Wie das US-Branchenblatt „Variety“ schreibt, ist die Produktion aufgrund des aktuellen SAG-AFTRA-Streiks unterbrochen und kann nicht bis zum Kinostart fertiggestellt werden.Auch «Mission: Impossible 8» wird unter neuem Namen in die Kinos kommen. Paramount und Skydance streichen die zweite Hälfte des Titels, ehemals "Dead Reckoning Part Two". Die Fortsetzung knüpft jedoch direkt an die Ereignisse von "Dead Reckoning Part One" aus dem Jahr 2023 an.Auch der zweite-Film wird verschoben. Statt wie ursprünglich geplant am 8. Mai 2024 wird der Film nun am 28. Juni 2024 in die Kinos kommen. Das titellose Zeichentrickabenteuer «SpongeBob Schwammkampf» wird vom 25. Mai 2025 auf den 19. Dezember 2025 verschoben.