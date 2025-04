«Star Wars»-Film «Starfighter» erscheint im Mai 2027

Kino-News

Bei der Produktion von Shawn Levy wird Ryan Gosling die Hauptrolle spielen.

Wie „Variety“ berichtet, hat Lucasfilm offiziell bestätigt, dass Ryan Gosling die Hauptrolle im kommenden «Star Wars»-Filmübernehmen wird. Regie führt Shawn Levy, der zuletzt mit dem Marvel-Blockbuster «Deadpool & Wolverine» einen weltweiten Erfolg verbuchte. Der Kinostart des neuen «Star Wars»-Abenteuers ist für den 28. Mai 2027 angesetzt.Die Ankündigung erfolgte am Freitagmorgen im Rahmen der „Star Wars Celebration“ in Tokio. Dort präsentierten die scheidende Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy und Chief Creative Officer Dave Filoni erste Details zum Projekt. Gosling und Levy traten ebenfalls auf – Gosling trug dabei augenzwinkernd ein Cap mit der Aufschrift: „Never tell me the odds.“ „Es ist inspirierend, hier zu sein und diese kreative Energie zu spüren“, sagte Gosling vor begeistertem Publikum. „Die Macht ist ein mysteriöses Ding, aber für mich sind es die Fans, die sie ausmachen. Alles, worauf wir hoffen können, ist: Möge die Macht mit den Fans sein.“Regisseur Shawn Levy ergänzte: „Wir sind selbst Fans. Wir wissen genau, wie viel diese Geschichten bedeuten.“ Das Drehbuch zu «Starfighter» stammt von Jonathan Tropper, der bereits bei Projekten wie «The Adam Project» und «This Is Where I Leave You» mit Levy zusammenarbeitete. Tropper ist außerdem Schöpfer der Apple-TV+-Serie «Your Friends & Neighbors». Die Geschichte von ǗStarfighter» spielt rund fünf Jahre nach den Ereignissen von «Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers» und soll sich auf neue Figuren im «Star Wars»-Universum konzentrieren. Weitere Besetzungsdetails sind derzeit noch nicht bekannt.