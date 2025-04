Das Jüngste Quoten-Gericht: James Bond ist alt geworden

Hintergrund

Montags blickt Quotenmeter auf aktuelle Quoten-Highlights und Marktanteil-Flops und ordnet diese ein. Diesmal geht es um den bekanntesten Geheimagenten der Welt und sein Quoten-Lauf bei VOX.

Seit Daniel Craig im Herbst 2021 zum letzten Mal als Geheimagent James Bond auftrat, hat sich oberflächlich betrachtet nicht besonders viel getan, was eine der bekanntesten Franchise der Film-Geschichte anbelangt. Noch immer wurde kein Nachfolger als Doppelnullagent präsentiert. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte, ehe Amazon MGM Studios ein neues Gesicht präsentiert. Das Produktionsunternehmen übernahm zuletzt die kreative Leitung der Filmreihe und installierten Amy Pascal und David Heyman als Produzenten des neuen Films.Die Gerüchte für die Nachfolge läuft dieser Tage also wieder heiß. Auch im deutschen Fernsehen warin den vergangenen Wochen und Monaten sehr präsent. Nachdem sich RTL Deutschland zum Jahreswechsel wieder die Rechte an den 25 Filmen sicherte, räumten gleich zwei Free-TV-Sender ihre Primetime für den Doppelnull-Agenten frei. VOX legte die Filme auf den Donnerstagabend, während Nitro immer mittwochs auf Moore, Craig und Co. setzte. Auch RTL hatte Bond im Programm und zeigte am vorvergangenen Sonntag zum zweiten Mal. 53 Wochen zuvor hatte RTL bereits die Free-TV-Premiere des fast dreistündigen Streifens im Programm. Damals schalteten 2,24 Millionen Zuschauer ein, vergangene Woche wurden 1,82 Millionen Zuschauer registriert. Mit Marktanteilen von 8,4 Prozent im Gesamtmarkt und 8,2 Prozent konnte RTL mit der Wiederverwertung nicht zufrieden sein. Gerade in der Zielgruppe war das Ergebnis enttäuschend und lag fast um die Hälfte niedriger als die Konkurrenz von ProSieben.Ein Ausstrahlungstag ist zu verschmerzen, aber wie lief es bei VOX und Nitro? Der Donnerstag ist bei VOX in fest Hand des „Starkinos“. Vor allem im November lief es mit den Actionfilmenundgroßartig. Zweimal erreichte der Sendeplatz um 20:15 Uhr mehr als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ein weiterer Actionerwar Anfang Dezember mit 9,7 Prozent ebenfalls gut unterwegs. Am 12. Dezember kam der Weihnachtsklassikerweiterhin auf starke 9,2 Prozent. In der Folge brachen die Werte jedoch ein, obwohl man mit(6,7%) zunächst die Weihnachtsschiene weiter bediente.undwaren hingegen wieder Action-lastiger und kamen mit 6,4 und 6,1 Prozent nicht an das vorige Niveau heran. Dennoch stand zwischen November und Dezember ein durchschnittlicher Marktanteil von sehr guten 8,2 Prozent zu Buche. Die Gesamtreichweite schwankte allerdings ähnlich wie das Quotenergebnis stark und bewegte sich zwischen 0,63 und 1,39 Millionen.Mit der «James Bond»-Reihe zog Konstanz auf dem 20:15-Uhr-Slot ein. Ähnlich wie zuvor ließ sich eine durchschnittliche Reichweite von 1,05 Millionen errechnen, die anderen Filme holten 1,04 Millionen. Für VOX zum Problem wurde allerdings, dass das Publikum mit der Ausstrahlung der Bond-Filme merklich älter wurde. Bestand das Publikum zuvor noch zu 36,5 Prozent aus 14- bis 49-Jährigen, betrug der Anteil des werberelevanten Publikums nur noch zu 24,8 Prozent. Entsprechend verringerte sich auch die Zielgruppen-Quote auf durchschnittlich 5,7 Prozent. Damit sorgte «James Bond 007» bei VOX genau wie bei RTL für einen unterdurchschnittlichen Marktanteil bei den Umworbenen.Bei Nitro ergab sich für die Werte der mittwochs um 20:15 Uhr gezeigten Filme ein recht ähnliches Bild, wenngleich sich die Bond-Filme von den übrigen Action-Filmen kaum unterschieden. Wie erwähnt waren die Reichweiten bei VOX recht konstant und rangierten zwischen 0,94 und 1,17 Millionen. Bei Nitro reichte die Spanne von 0,31 bis 0,51 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Für einen kleineren Sender wie Nitro, für den wenige registrierte Panel-Zuschauer große Auswirkungen haben können, bedeutet dies eine eher kleine Schwankung. In der Zielgruppe fiel die Schwankung etwas größer aus. Am 19. März interessierten sich nur 0,07 Millionen für, eine Woche später waren beimit 0,15 Millionen mehr als doppelt so viele 14- bis 49-Jährige dabei. Die Quote sprang entsprechend von 1,5 auf 3,1 Prozent.Unterm Strich bewegte sich James Bond bei Nitro auf dem Niveau der bis Ende Januar gezeigten Filme. Mit 2,1 Prozent ließ die Filmfranchise ebenfalls etwas Luft zum Senderschnitt. Vor drei Jahren, als RTL Deutschland zuletzt die Rechte an der Filmreihe besaß, lief es gerade bei VOX in der Spitze deutlich besser. Mehrfach übersprang man die Neun-Prozent-Hürde, einmal überbot man sogar die zehn Prozent-Marke. Diesmal sprang der Funken nicht wirklich über, was wohl mit dem zeitlichen Abstand zum letzten Craig-Film gelegen haben könnte. Inzwischen sind fast vier Jahre seit «Keine Zeit zu Sterben» vergangen, zwar ist James Bond durch die zahllosen Spekulationen nach wie vor ständig medial präsent, doch die Begeisterung scheint etwas eingeschlafen. Dabei ist es egal, ob James Bond beim eher männlich geprägten Nitro oder beim voxig-weiblichen Sender mit der roten Kugel läuft. Amazon MGM Studios sollte sich aber nicht mehr allzu viel Zeit lassen, um das 007-Feuer zu entfachen. Auch in der mittel- bis langfristigen Zukunft sollte sich der Versandhändler nicht mehr allzu viel Zeit zwischen den einzelnen Filmen lassen, sonst droht die Fangemeinde immer älter zu werden.