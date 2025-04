«Anora»-Star lehnt «Star Wars» ab

Kino-News

Mikey Madison möchte nicht an der Seite von Ryan Gosling mitwirken.

Vor wenigen Wochen gewann Mikey Madison für «Anora» noch den Oscar als beste Schauspielerin, doch für ein neues Projekt sei sie noch nicht bereit. Derzeit, so wird laut „Variety“ berichtet, bereitet «Deadpool & Wolverine»-Regisseur Shawn Levy einen «Star Wars»-Spielfilm vor. Jedoch habe Madison für das Projekt abgelehnt.An dem Film ohne Titel arbeitet Jonathan Tropper als Drehbuchautor, Ryan Rosling soll die Hauptrolle verkörpern. Der noch unbetitelte Film würde «The Mandalorian & Grogu» folgen, dem einzigen „Star Wars“-Film, der seit mehr als fünf Jahren grünes Licht erhalten hat. Dieser Film, dessen Dreharbeiten kürzlich abgeschlossen wurden, soll am 22. Mai 2026 in die Kinos kommen.Madison gab ihr Schauspieldebüt 2013 in den Kurzfilmen «Retirement» und «Pani's Box». Nach ihrem Auftritt in dem Kurzfilm «Bound for Greatness» drehte sie 2014 ihren ersten Spielfilm, «Liza, Liza, Skies Are Grey», der jedoch erst 2017 veröffentlicht wurde.