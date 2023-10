ARD-Jahresquiz: Pflaume folgt auf Plasberg

TV-News

Seit 2008 moderierte Frank Plasberg das Quiz am Ende des Jahres. Nachdem sich der Moderator vor der Kamera zurückzog, braucht es nun einen Nachfolger.

Zwischen 2008 und 2022 moderierte Frank Plasberg das jährliche ARD-Quiz. Nachdem Plasberg im vergangenen Jahr seine TV-Karriere beendet hatte, fand Das Erste nun in Kai Pflaume einen Nachfolger für die Quiz-Sendung. Pflaumes Wahl erscheint nur logisch, schließlich führt er sehr erfolgreich durch das ARD-Vorabendquiz [[Wer weiß denn sowas?}], das am heutigen Montag, 23. Oktober in eine neue Staffel startet.läuft wie üblich am Samstag, den 30. Dezember 2023, um 20:15 Uhr im Ersten. Während Kai Pflaume den neuen Moderator des Quizformats aus dem Hause i&u TV gibt, ändert sich am Rate-Panel nichts. Erneut treten Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Florian Silbereisen an.Auch in diesem Jahr gibt es neben den ganz großen Nachrichten-Themen viele Geschichten, die Menschen in Deutschland bewegten. Neben dem Rateteam erwartet Kai Pflaume spannende Gäste, die in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben. Das Erste verspricht den Auftritt eines „echten Weltstars“. Themen der Sendung werden unter anderem der Piraten-Look des Bundeskanzlers, die Krönung von King Charles, Künstliche Intelligenz, der Ampelzoff, Barbie und Ken, der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann oder die deutsche Basketball-Nationalmannschaft sein.