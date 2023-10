«Terror Lake Drive»: Neuer Trailer

US-Fernsehen

Mitte November startet die neue Staffel bei ALLBLK.

ALLBLK wird am Donnerstag, den 16. November, die mit Spannung erwartete dritte Staffel der bei Fans beliebten Anthologie-Serie «Terror Lake Drive» ausstrahlen.spielt fünf Jahre nach der zweiten Staffel, als eine neue Familie aus Südgeorgien auf mysteriöse Weise ein luxuriöses Ferienhaus am Lake Levi erbt... was sie auf das Gelände lockt, das früher als (die verfluchten) Freeman Lakes bekannt war.Die dritte Staffel, die von Jerry LaMothe («Blackout») und Kajuana S. Marie entwickelt und geschrieben wurde, beginnt mit der Verwandlung der abgerissenen Freeman Lakes in ein weitläufiges, glamouröses Sommerresort am See, das passenderweise Lake Levi heißt. Ein hoch angepriesenes exklusives Reiseziel für die Elite und die Privilegierten von Atlanta. Als Janice DuVernay (Deborah J. Winans, «The Final Say»), eine verschuldete Naturwissenschaftslehrerin, erfährt, dass sie die alleinige Erbin des millionenschweren Anwesens ihres Großvaters am Lake Levi ist, kann ihre Familie ihre Freude über die Aussicht auf ein besseres Leben kaum zügeln. Als die DuVernays ihren Sommerurlaub antreten, kommt es zu einer Reihe von bizarren Ereignissen, die zeigen, dass nicht alle Märchen ein Happy End haben.Zur weiteren Besetzung gehören Josh Ventura («Till»), Kennedy Chanel («BMF»), Jaylon Gordon («Zoe Ever After»), B. Simone («Scheme Queens»), Brittany L. Smith, («Sweet Magnolias»), E. Roger Mitchell («Outer Banks»), Reginae Carter («Social Society»), Jay Jones («Atlanta») und Julito McCullum («Story Ave»).«Terror Lake Drive: Summer Purge» wird von Jerry LaMothe produziert und geleitet. Kajuana S. Marie, Albert Spevak, Mattew Helderman, Luke Taylor Thomas Mann sind Executive Producers. Errol Sadler fungiert als Produzent, Michael "Boogie" Pinckney ist Co-Produzent. Brett Dismuke, Head of Content und SVP Development & Original Production, Scripted Nikki Love, fungieren als ausführende Produzenten für ALLBLK.