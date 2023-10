«Stand Up & Shout» debütiert am 7. November

US-Fernsehen

HBO hat die neue Dokumentation im Programm, die einer Schule in Philadelphia porträtiert.

Die HBO-Originaldokumentationunter der Regie der Emmy- und Peabody-Preisträgerin Amy Schatz («We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest» und «Im Schatten der Türme: Stuyvesant High am 11. September») und produziert vom preisgekrönten Team der Get Lifted Film Co. dem Emmy- und Tony-Gewinner Mike Jackson, dem EGOT-Preisträger John Legend und dem Emmy-Gewinner Ty Stiklorius, produziert wurde, feiert am Dienstag, den 7. November um 21.00 Uhr Premiere.Der Film begleitet Zehntklässler der Hill-Freedman World Academy (HFWA), einer öffentlichen Schule in Philadelphia, die an einem einzigartigen Songwriting-Projekt teilnehmen. Die Schüler arbeiten in Teams mit lokalen Musikern zusammen, um ein Album mit kraftvollen eigenen Songs zu produzieren, die sowohl die schwierigen Zeiten, in denen sie leben, als auch die Freude an der Musik einfangen.Nach zwei Jahren pandemischer Isolation wieder im Klassenzimmer, finden die Jugendlichen einen Weg, ihre Erfahrungen und Gefühle in mitreißenden Songs auszudrücken, die von Herzen kommen. Die HFWA bietet ein einzigartiges Musikprogramm an, bei dem die Schüler lernen, ihre eigenen Songs zu schreiben, zu komponieren, zu produzieren und aufzuführen. Obwohl viele von ihnen keine Erfahrung mit Musik haben, lernen sie, ihrer Stimme zu vertrauen und sich gegenseitig zu ermutigen. Der Dokumentarfilm erforscht die transformative Kraft der Musik und zeigt, wie kulturelle Bildung Kreativität freisetzen und eine Quelle der Hoffnung und Heilung sein kann.