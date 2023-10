Emily Blunt soll Detektivin Kate Warner verkörpern

Kino-News

Jaume Collet-Serra hat einen Vertrag mit MGM Studios abgeschlossen.

Die MGM Studios wollen einen Film über die Detektivin Kate Warne drehen. Dafür wurde der Regisseur von «Black Adam», Jaume Collet-Serra, engagiert. Dieser hat nun Emily Blunt für die Hauptrolle engagiert. Das Drehbuch stammt von Gustin Nash, wurde aber von Melissa Stack überarbeitet.Kate Warne war die erste Detektivin bei Pinkerton, ebnete den Weg für zukünftige Frauen im Polizeidienst und veränderte die Art und Weise, in der Detektivinnen arbeiteten, für immer. Blunt hat den Vertrag noch nicht unterschrieben, weil die Schauspieler immer noch streiken, wie das Branchenblatt „Variety“ schreibt.Über ihre Firma Seven Bucks Productions produzieren Dwayne Johnson, Hiram Garcia und Dany Garcia. Kristina Sorensen wird für With a K Productions produzieren. Kimberly Bialek ist Supervisor für Seven Bucks Productions. Collet-Serra führte vor kurzem Regie bei dem von Johnson inszenierten Anti-Helden-Abenteuer «Black Adam», das an den Kinokassen floppte und Warner Bros. zwang, Pläne für eine Fortsetzung aufzugeben.