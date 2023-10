Am 10. November scherzt Dina Hashem

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Amazon hat ein neues Comedy-Special im Programm.

Die Komikerin und Autorin Dina Hashem wird ihr erstes Amazon Original Stand-Up-Specialveröffentlichen, das von ihrem Kollegen Sam Morril produziert wird. Das Special wird am 10. November 2023 auf Prime Video Premiere haben. In dieser mit Spannung erwarteten ersten Comedy-Stunde spricht Hashem über alles Mögliche, von Todesdrohungen und existenziellen Dilemmas bis hin zu Beziehungsproblemen, stillen Menschen und ihrer Erziehung als arabisch-amerikanische Frau der ersten Generation.Hashem ist derzeit Autorin bei «The Daily Show» und hat kürzlich an der zweiten Staffel von «The Sex Lives of College Girls» sowie an der FX-Anthologie «The Premise» von B.J. Novak mitgewirkt. Zuvor war sie als Synchronsprecherin in der Apple TV-Zeichentrickserie «Central Park» zu hören. Hashem ist bekannt für ihren trockenen Vortrag und ihre nuancierten Beobachtungen und hat sich in der New Yorker Comedy-Szene einen Namen gemacht, seit sie ihren ersten Auftritt bei Comedy Central's «Roast Battle» gewann.«Dina Hashem: Dark Little Whispers» wird von Amazon Studios und POP Studios produziert, wobei Hashem und Morril, Kelly Van Valkenburg und James Webb als ausführende Produzenten fungieren. Hashem wird von Avalon Management, WME und Myman Greenspan vertreten.