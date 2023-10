Starkes «Harry Potter»-Finale

Quotennews

Anfang September sollte bei Sat.1 die «Harry Potter»-Zeit wieder beginnen. Der Samstag war seitdem fest in magischer Hand. Das gestrige Finale sollte der Reihe die Krone aufsetzen.

Sat.1 gute 1,39 Millionen Zuschauer ins Haus und damit die beste «Harry Potter»-Reichweite des aktuellen Durchlaufs, der Marktanteil von 5,9 Prozent stellt ebenfalls eine neue Bestmarke auf. Die Zielgruppe sprengt die Erwartungen mit stolzen 14,7 Prozent und starken 0,69 Millionen Umworbenen.

Die Film-Reihe um den magischen Schülerbegeister auch noch über 20 Jahre nach Erscheinen die Zuschauer, zumindest bei Sat.1 . Anfang September, genauer am 02. September, schickt die bunte Kugel mitdie magische Reise des damals 12-jährigen Jungen aus England erneut über den Äther. Es schauten ordentliche 1,00 Millionen Zuschauer hin, der Marktanteil von 5,1 Prozent ging in Ordnung. Etwas mager waren die 0,30 Millionen Umworbene, so waren aber dennoch gute 8,3 Prozent am entsprechenden Markt möglich. In der Folge sollte es von Woche zu Woche besser werden.holte 1,07 Millionen Zuschauer,schaffte es auf 1,09 Millionen,begeisterte 1,15 Millionen undgipfelte bei 1,24 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Die Marktanteile steigerten sich auf 5,4, 5,2, 5,5 und 5,6 Prozent. Jedoch wird für Sat.1 deutlich wichtiger gewesen sein, dass auch die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kräftig mitwachsen sollte. Von 0,40 Millionen ging es auf 0,43, 0,48 und 0,57 Millionen Umworbene hoch. Die Marktanteile waren damit allesamt im zweistelligen Bereich, es ergaben sich 10,4, 10,1, 11,4 und 12,4 Prozent.Dann aber gab es einen klaren Bruch bei. Am 07. Oktober wollten "nur" noch 1,12 Millionen nach Hogwarts schauen, der erste finale Teil, <