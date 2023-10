KiKA kündigt «Find me in Paris»-Spin-off an

TV-News

Im Dezember zeigt der öffentlich-rechtliche Kindersender «Spellbound – Verzaubert in Paris» in Doppelfolgen in der Primetime.

Drei Staffeln lang lief die deutsch-kanadisch-französische Kinderserie «Find me in Paris» zwischen 2018 und 2020 bei KiKA, der nun eine Fortsetzung der Reihe mit dem Spin-offangekündigt hat. Geplant sind 26 Folgen, die ab dem 6. Dezember immer mittwochs um 20:10 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA zu sehen sein werden und vorab in der ZDFmediathek ab dem 1. Dezember online zum Streamen bereit stehen.Die 14-jährige Afroamerikanerin Cece Parker-Jones steht im Mittelpunkt des Ablegers. Ihr Wunsch ist eine professionelle Tänzerin zu werden. Wenn sie hört, dass sie an der bekannten Pariser Ballettschule der Oper angenommen wurde, ist Cece sehr glücklich. Sie weiß jedoch nicht, dass ihre Mutter es so arrangiert hat, damit sie an der Schule vor einem geheimen Bund von Magiern versteckt werden kann. Und noch etwas hat Cece's Mutter nicht erzählt: Cece ist eine Nachfahrin einer Dynastie von weisen Magierinnen, genannt "Wizens", und hat magische Kräfte. Als Cece zufällig davon erfährt, ist sie schockiert und möchte nichts mit Zauberei zu tun haben. Trotzdem kann sie ihrer Bestimmung nicht entfliehen. Und so beginnt eine schwere Zeit: Neben dem anstrengenden Balletttraining und neuen Freunden wie Simone, Mia, Benoit, Jack und Finn und ihrer ersten Liebe muss Cece auch ihre neuentdeckten Zauberkräfte nutzen, um sich vor den Mitgliedern des Geheimbundes zu schützen.Die Hauptrolle übernimmt Hailey Romain, weitere Darsteller sind Margherita Barbieri, Abigail O'Regan, Étienne Moana, Sam Darius, Zac Gabriel Werb, Imogen Mackie Walker, Gomolemo Kitso Tsagae, Cameron James-King, Rik Young, Raven Dauda, Malou Beauvoir, Charles Baker und Briony Priestman. Alexander Jacob, Annie Bradley und Robert Burke führten Regie nach den Drehbüchern von Jill Girling, Lori Mather, Abena Taylor Smith, Andrew Burrows-Trotman, Arun Blair-Mangat, Isaac Tomiczek und Nada Yousif. «Spellbound – Verzaubert in Paris» ist eine Koproduktion von Cottonwood Media mit ZDF , ZDF Studios und Hulu.