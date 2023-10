arte zeigt Richard Strauss «Salome»

TV-News

Am kommenden Sonntag ist die Neuinterpretation beim deutsch-französischen Kulturkanal zu sehen.

Der Kultursender arte setzt am Sonntag, 29. Oktober 2023, auf die Neuproduktion der Opervon Richard Strauss. Die Premiere findet allerdings nicht im linearen Fernsehen, sondern ab 18 Uhr im Internet auf Arte Concert statt. Sie bildet den Auftakt der europäischen Opernsaison „Season Arte Opera“.Die musikalische Leitung der neuesten Hamburger Opernproduktion hat Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano. Regie führt Dmitri Tcherniakov, der gerade in der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift Opernwelt zum "Regisseur des Jahres" gewählt wurde. In der Titelpartie der Salome ist mit Asmik Grigorian eine der großen Sopranistinnen unserer Zeit zu erleben, die erst vor wenigen Wochen von Opus Klassik zur "Sängerin des Jahres" gekürt wurde. Als Jochanaan gibt Kyle Ketelsen sein mit Spannung erwartetes Rollendebüt. John Daszak ist als Herodes und Violeta Urmana als Herodias zu erleben."Wir freuen uns, mit dieser hochkarätig besetzten Inszenierung der «Salome» die Partnerschaft fortsetzen und durch die Untertitelung in Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch einem Großteil der EuropäerInnen in ihrer jeweiligen Muttersprache anbieten zu können", so ARTE-Programmdirektorin Ingrid Libercier."Dmitri Tcherniakov gehört zu den wichtigsten Opernregisseuren unserer Zeit. Mit «Salome» setzt er seine Serie mit Inszenierungen von Werken Richard Strauss' an der Staatsoper Hamburg fort. Asmik Grigorian steht dabei an der Spitze eines herausragenden Solisten-Ensembles. So wird diese Produktion auch musikalisch eine Sternstunde für unser Haus. Besonders freue ich mich deshalb, dass wir mit «Salome» die Saison ARTE Opera bei ARTE Concert eröffnen dürfen [...], so Staatsopernintendant Georges Delnon.