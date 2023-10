RTL feiert 10 Jahre «Team Wallraff»

TV-News

Die erste Folge des Investigativ-Formats lief am 17. Juni 2013.

RTL sendete bislang 21 Folgen seines Investigativ-Formatsdes Journalisten Günther Wallraff. Das erste Mal ging die Doku-Reihe laut RTL-Angaben am 17. Juni 2013 auf Sendung. Rund vier Monate nach dem runden Jubiläum holt der Kölner Sender die Feierlichkeiten nach und feiert am 2. November um 20:15 UhrZehn Jahre nach der Erstausstrahlung, die sich damals mit erschreckenden Zuständen bei Gebäudereinigungsunternehmen befasste, blicken der Investigativ-Journalist und seine Kollegen in der Jubiläumssendung auf die bisher gezeigten «Team Wallraff»-Sendungen mit Undercover-Einsätzen quer durch die unterschiedlichsten Branchen zurück. Dabei lassen sie die aufwendigsten Recherchen, die riskantesten Einsätze und die aufsehenerregendsten Enthüllungen Revue passieren, wie es in einer Ankündigung heißt. Außerdem verspricht RTL erstmals einen „exklusiven Blick hinter die Kulissen“. Beantwortet werden Fragen wie beispielsweise: Was macht man, wenn man auffliegt? Und wie läuft die Zusammenarbeit mit den Juristen im Rahmen einer Sendung ab?Günter Wallraff spricht in der Jubiläumsausgabe über seine Anfänge bei RTL sowie über die Themen und Einsätze, die ihm besonders am Herzen liegen. Der 81-Jährige verrät, warum es ihm privat ein großes Anliegen ist, gegen Missstände und Ungerechtigkeiten vorzugehen und auch abseits der RTL-Welt stets im engen Austausch mit Betroffenen zu bleiben. Zudem trifft die Wallraff Menschen, deren Leben und Branche durch «Team Wallraff»-Enthüllungen nachhaltig verändert wurden.