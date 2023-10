Blauer Panther: RTL streamt die Gala

TV-News

Am Abend strahlt 3sat die Sendung im linearen Fernsehprogramm aus.

Es ist ungewöhnlich, dass in Deutschland ein Fernseh- und Medienpreis von zwei verschiedenen Unternehmen übertragen wird. Der Streamingdienst RTL+ zeigt am Mittwoch, 25. Oktober, um 18.00 Uhr die Red Carpet Show und die anschließende Verleihung des Blauen Panthers.Der Kultursender 3sat zeigt den Blauen Panther TV & Streaming Award ab 22.25 Uhr. Anschließend ist die Gala auch in der 3sat Mediathek abrufbar. Katrin Müller-Hohenstein und Tobias Krell moderieren die Preisverleihung. Steven Gätjen und Jacqueline Belle begrüßen die Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Nominierten und prominenten Gäste auf dem Roten Teppich.Beim Publikumspreis entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer im Vorfeld über die beliebteste Unterhaltungssendung (Kategorie "Entertainment") sowie die beliebteste Serie (Kategorie "Fiktion"). Zur Wahl stehen: «Hohlbeins – Der Greif», «Gestern waren wir noch Kinder» und «Kleo» sowie folgende Unterhaltungssendungen: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (Staffel 16), «Joko & Klaas gegen ProSieben» (Staffel 6), und «LOL – Last One Laughing» (Staffel 4).