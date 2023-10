Geo schaut auf «American Gladiators»

TV-News

Die RTL-Gruppe hat sich die Rechte an der ESPN-Dokumentation gesichert.

Im Mai dieses Jahres strahlte ESPN die zweiteilige Dokumentation «The American Gladiators Documentary» aus. "Die zur Verfügung stehenden Gladiatoren sprechen alle sehr offen über Verletzungen, den Konsum von Steroiden und die anschließende Drogensucht, die ihre Karriere und in einigen Fällen auch ihr Leben beendet hat", urteilte The Hollywood Reporter über die gezeigten Szenen.Am Montag, den 13. November 2023 strahlt Geo Television die zweiteilige Dokumentation aus. Den Anfang macht „Die neuen amerikanischen Helden“ mit. Die Dokumentation wird eine Woche später fortgesetzt. Danach setzt Geo auf «Reiseziel: Woanders» und die Doku «Gunda».So wird die Doku angeteasert: Der ehemalige Elvis-Imitator Johnny Ferraro geht Anfang der 80er Jahre nach Hollywood, um «American Gladiators» als Film zu vermarkten. Sechs Jahre lang tingelt er durch die Stadt, bevor sein Traum in Form einer Reality-Show wahr wird. Für die Gladiatoren, von denen viele behaupten, unterbezahlt und trotz unvermeidlicher Verletzungen zur Arbeit gezwungen worden zu sein, ist die Geschichte weniger märchenhaft.