Peacock zeigt «Love Island Games»-Trailer

US-Fernsehen

In der neuen Serie ist unter anderem auch eine deutsche Teilnehmerin zu sehen.

Die erste Staffel von Peacocksspielt auf den Fidschi-Inseln und bringt die beliebtesten Inselbewohner aus verschiedenen «Love Island»-Serien auf der ganzen Welt - USA, Großbritannien, Australien, Frankreich, Schweden und Deutschland - für eine zweite Chance auf Liebe zusammen, während sie in einem brandneuen Format gegeneinander antreten, um die Champions der «Love Island Games» zu krönen.In dieser frechen Neuauflage trifft die Romantik auf die Realität, wenn die bei den Fans beliebten Inselbewohner sich sowohl Team- als auch Paar-Herausforderungen stellen müssen, während sie sich durch Dating, Ausscheidungen, Wiedervereinigungen, dramatische Neuankömmlinge und neue Wendungen im Wettbewerb kämpfen, die dazu beitragen, das Spiel wie nie zuvor zu kontrollieren. Maya Jama wird die neue Originalserie an der Seite des britischen Komikers Iain Stirling moderieren, der erneut seine Rolle als Erzähler übernimmt.Die Sendung startet am 1. November 2023, mit neuen Episoden, die sonntags bis freitags hochgeladen werden. Produziert wird die Show von ITV Entertainment, einem Unternehmen von ITV America. Die Serie basiert auf einem Format im Besitz von Lifted Entertainment und GroupM Motion Entertainment und wird von ITV Studios vertrieben.