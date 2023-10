sixx setzt auf das britische «große Backen»

TV-News

Zehn Episoden der Sendung hat man in den nächsten Wochen im Programm.

Der Fernsehsender sixx setzt ab Samstag, den 28. Oktober um 20.15 Uhr auf. Es handelt sich um die 13. Staffel, die dort im Auftrag von Channel 4 ausgestrahlt wird. «The Great British Bake Off» war zuvor auf BBC One und BBC Two zu sehen. Die neuen Folgen werden im Jahr 2022 gedreht.Gesucht wird der beste Hobbybäcker des Landes beim großen Backwettbewerb. Ob Kuchen, Torten oder andere Backwaren: In einem wöchentlichen Ausscheidungsverfahren müssen die Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen und die Jury mit ihren einzigartigen Kreationen überzeugen. Am Ende kämpfen die verbliebenen Kandidaten um den Sieg.Mit einer Kuchenwoche starten zwölf Hobbybäcker in die Challenge. Um eine Runde weiterzukommen, müssen die Teilnehmer drei verschiedene Aufgaben meistern. Zuerst müssen zwölf perfekte Minikuchen gebacken werden. Dann folgt die Zubereitung eines Biskuitbodens. Die dritte Aufgabe ist die schwierigste: Die Kandidaten müssen ein essbares Häuschen kreieren. Wer wird die Jury mit seinem Können begeistern?