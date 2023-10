RTL startet Podcast mit Ernährungsguru Bas Kast

Vermischtes

Der Autor von „Der Ernährungskompass“ unterhält sich ab sofort zweimal wöchentlich mit Experten über aktuelle Gesundheitsthemen wie Stress, Schlaf, Bewegung und Entspannung.

Der Wissenschaftsjournalist Bas Kast ist am besten für seinen Bestseller „Der Ernährungskompass“ bekannt, der seit 2018 über eine Million Mal verkauft wurde. Nun startet er den neuen Podcastbei RTL Deutschland, der von Hello Health, einer digitalen Gesundheitsplattform von Gruner + Jahr, in Zusammenarbeit mit „Die Podcastproduzenten“ im RTL Audio Center in Berlin produziert wird. Die erste Folge ist bereits abrufbar überall dort, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen erscheinen jeden Montag und Donnerstag.In «Der Wissenskompass» diskutiert Kast mit Experten und Fachleuten aus Forschung und Praxis über aktuelle Gesundheitsthemen wie Stress, Schlaf, Ernährung, Bewegung, Mental Health, Achtsamkeit und Entspannung. Im Podcast werden die besten Wege zu einem gesunden und glücklichen Leben erörtert. In der ersten Folge spricht der Wissenschaftsjournalist mit Dr. Boris Bornemann. Weiter Gäste der ersten Folgen sind Stefanie Stahl und Prof. Dr. Ingo Froböse.„Für immer mehr Menschen gewinnt das Thema Selbstwirksamkeit an Bedeutung. Meine Mission ist es, sie dabei mit den Antworten, die Wissenschaft und Forschung bereithalten, zu unterstützen. Über meine Bücher hinaus werde ich künftig verstärkt digitale Kanäle nutzen, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus aller Welt einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen“, verspricht Bas Kast, der über seinen Podcast als „ersten Schritt in diese Richtung“ bezeichnet. „Ich freue mich sehr auf den Dialog mit zahlreichen Gesundheitsexpert:innen, die bekannte und neue Möglichkeiten für ein besseres Leben aufzeigen.“