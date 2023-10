VOD-Charts

Alle Titel der Top 10 dieser Woche sind auf Netflix verfügbar. Darunter auch das kürzlich eingekaufte «Shameless».

Netflix ist Vorreiter und Marktführer auf dem Streamingmarkt. Der kalifornische Dienst aus Los Gatos kann zahlreiche Serienhits vorweisen, mit am überzeugendsten läuft für die Plattform aber Lizenzware. Bereits in der vergangenen Woche übernahm Dauerbrenner «The Big Bang Theory» die Spitzenposition. Neu dabei ist in dieser Woche ein weiteres eingekauftes Format, das seit kurzem bei Netflix verfügbar ist und in den VOD-Charts aufs Treppchen gelang. Dazu später mehr: Die Top10 beginnt in dieser Woche mit. Das Netflix Original wurde in der 42. Kalenderwoche 1,57 Millionen Mal gestreamt. Erst kürzlich verlängerte Netflix die Serie für eine vierte Staffel.Rang neun belegte diesmal, das neben Netflix auch bei Prime Video und RTL+ verfügbar ist. Laut den Marktforschern von Goldmedia wurde die Vampir-Serie zwischen dem 13. und 19. Oktober 1,59 Millionen Mal abgerufen. 1,87 Millionen Aufrufe reichtenfür Platz acht – ebenfalls bei Prime Video und Netflix verfügbar. Über die Zwei-Millionen-Marke sprang derweil das Netflix Original. Die spanische Reihe sorgte für 2,28 Millionen Klicks.Auf nahezu allen Plattformen und somit auch auf Netflix istverfügbar. Die Zombie-Serie kann inzwischen auf zahlreiche Spin-offs blicken, doch die Mutterserie generierte in den vergangenen sieben Tagen eine Reichweite von 2,34 Millionen. Hingegen ausschließlich in einem Netflix-Abo inbegriffen, ist der Serienklassiker. Die Reihe aus Stars Hollow durfte sich über 2,81 Millionen Views freuen. Im Vergleich zur Vorwoche deutlich zulegen konnte, deren finale Staffel Ende September debütierte. Die sex-positive Serie kam auf 3,07 Millionen Abrufe.3,81 Millionen Aufrufe verzeichnete einstige Showtime-Serie, die seit 1. Oktober auch bei Netflix verfügbar ist. Die Serie aus dem Chicago-Bezirk South Side ist seitdem erstmals in den Top10 vertreten und sichert sich mit 3,81 Millionen Klicks die Bronze-Medaille. Platz zwei geht erneut anmit 5,07 Millionen Aufrufen, während sich ebenfalls erneutden Wochensieg mit 6,84 Millionen Aufrufen sichert.