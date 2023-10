TV-Premiere für «Party Down»

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben Fun strahlt die dritte Staffel aus.

In den vergangenen Wochen wiederholte ProSieben Fun die ersten beiden Staffeln der amerikanischen Sitcom, die der Pay-TV-Sender Starz produziert hatte. Im Januar und Februar dieses Jahres veröffentlichte Starz eine weitere Staffel, die 13 Jahre später produziert wurde. Die sechs Geschichten finden nun ihren Weg ins Fernsehen.«Party Down» startet am Mittwoch, 8. November, um 20.15 Uhr. Pro Woche wird nur eine Folge der halbstündigen Sitcom ausgestrahlt. Wieder mit dabei sind Adam Scatt, Ken Marino, Ryan Hansen, Martin Starr und Jennifer Garner. Das Drehbuch stammt von John Enbom, Regie führte Bryan Gordon.Das Team von Party Down, immer noch unter der Leitung von Ron, organisiert eine Veranstaltung für Kyle, der die Besetzung der Rolle des Superhelden "Nitromancer" feiert. Roman arbeitet immer noch für die Firma und ist verbittert über Kyles Erfolg. Die ehemaligen Party-Down-Mitarbeiter Henry, Constance und Lydia nehmen an der Veranstaltung teil. Lydia ist eine erfolgreiche Managerin ihrer schauspielernden Tochter, Constance ist immer noch Schauspielerin und Dramaturgin, jetzt Witwe und Erbin, und Henry ist Englischlehrer an einer Highschool, verheiratet und hat Kinder. Ron teilt Henry mit, dass er die Leitung der Firma übernehmen wird. Ein Zeitungsartikel über Casey veranlasst Roman, ihren Erfolg als Schauspielerin zu erwähnen und dass sie durch ihre Rolle in «Saturday Night Live» "berühmt" geworden sei.