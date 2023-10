Dritter Storytellers-Sieger heißt «Softies»

TV-News

Zum dritten Mal hat der Streamingdienst RTL+ seinen Nachwuchsförderung-Preis „Storytellers“ vergeben. Aus über 80 eingereichten Stoffen ging das Serienkonzept(Arbeitstitel) des Autoren- und Regie-Duos Jonathan Westphal und Yves Guillaume, beide von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, als Sieger hervor. Die beiden überzeugten die Jury aus jungen Branchen-Vertretern. Durch den Gewinn erhielt das Projekt nun einen Produktionsauftrag mit einem Budget von 700.000 Euro für die Umsetzung und den Release als RTL+ Original. Die Produktion startet voraussichtlich im kommenden Jahr und wird von der UFA Fiction umgesetzt.Bei «Softies» handelt es sich um eine Comedy-Serie, die sich um drei Jungs in ihren Zwanzigern dreht. Sie versuchen, zwischen Liebe, Leistungsdruck, Freundschaft, ein bisschen Selfcare und ehrenlosen Tinder-Dates herauszufinden, was es bedeutet, moderne Männer zu sein. Denn Männer haben jetzt Gefühle – nicht immer ein schöner Anblick.„Die Idee für «Softies» entstand, als ich mit einem Freund joggen war. Währenddessen haben wir ausführlich über unsere Beziehungen, mentale Gesundheit und andere emotionale Themen geredet“, erklärt Yves Guillaume. „Nachdem ich wieder zuhause war, ist mir aufgefallen, wie selten ich diese Art von Gesprächen mit anderen Männern führe. Und wie selten wir diese Art von Gesprächen in Serien sehen. Als ich Jonathan fragte, ob wir daraus ein Format machen wollen, war er sofort dabei und zusammen kamen uns zahlreiche witzige Ideen aber auch traurige Beobachtungen aus unseren eigenen Leben, von denen viele in das Konzept von «Softies» geflossen sind.“Jonathan Westphal fügt an: „Wir freuen uns sehr, dass RTL+ uns mit ‚Storytellers‘ so viel Vertrauen entgegenbringt. Diese in Deutschland einmalige Nachwuchsförderung bietet uns die Chance, tatsächlich neue Ansätze und Ideen auszuprobieren und uns vor einem größeren Publikum zu beweisen. In jedem Schritt des Prozesses wurde uns klarer, dass der Sender sein Versprechen ernst nimmt und eine tief verwurzelte Wertschätzung für junge Kreative hat. Diese Kultur der Wertschätzung und Offenheit für Neues haben wir auch bei unserem Produzenten, Eike Adler, und der UFA Fiction gefunden. Wir fühlen uns hier sehr wohl und willkommen und sind sehr dankbar für diese Chance!“Eike Adler, Produzent UFA Fiction, erklärt: „Für mich hat RTL+ mit ‚Storytellers‘ eine sehr ehrliche Talentförderung geschaffen, die jungen Filmemacher:innen von Anfang an ermöglicht, abseits der üblichen Prozesse, ihre Geschichten zu erzählen. Der Erfolg der Serie «Hübsches Gesicht» zeigt, dass dies nicht nur in der Branche anerkannt wird. Dass die diesjährigen Gewinner Jonathan Westphal und Yves Guillaume der UFA Fiction und mir ihr Vertrauen schenken, ihr Konzept mit ihnen umzusetzen und sie auf ihrem Weg zu begleiten, freut mich nicht nur persönlich, sondern zeigt auch, welchen Stellenwert die Talente und ihre Sichtbarkeit in der UFA haben.“