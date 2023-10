Quotencheck

Die elfte Staffel wagte den Sprung in die Primetime. Welche Auswirkungen dies auf die Quoten hatte, zeigt Quotenmeter hier.

gehört bereits seit 2013 zum beständigen Programm von Sat.1 . Nach dem Vorbild von «The Great British Bake Off» gelangte es in Deutschland zu ähnlicher Beliebtheit wie das britische Original. So entstehen seit 2017 auch regelmäßig „Prominenten“-Staffeln und seit 2019 „Profi“-Staffeln. Nachdem das Format jahrelang sonntags am Vorabend ausgestrahlt wurde, wagte Sat.1 in diesem Jahr zum ersten Mal den Sprung in die Primetime. Ein Blick auf die Quoten verrät nun, ob sich diese Entscheidung auszahlte.Der Startschuss fiel am Mittwoch, den 30. August, ab 20.15 Uhr. 1,42 Millionen Fernsehende sahen sich die ersten Herausforderungen an, welche den zehn Teilnehmenden bevorstanden. Dies hatte einen hohen Marktanteil von 6,6 Prozent zur Folge. Auch die 0,49 Millionen Jüngeren wurden mit einer herausragenden Quote von 11,2 Prozent belohnt. Einen kleinen Einbruch stellte dann jedoch bereits die zweite Folge dar. 1,26 Millionen Interessenten sowie gute 5,8 Prozent Marktanteil bedeuteten den Tiefstwert der Staffel. Bei den 0,47 Millionen Umworbenen waren noch starke 10,5 Prozent möglich.Eine Woche später hatte sich die Reichweite wieder auf 1,53 Millionen Menschen gesteigert, wodurch der Marktanteil auf überzeugende 6,9 Prozent kletterte. Auch die 0,58 Millionen Werberelevanten waren mit 11,9 Prozent mehr als gut aufgestellt. Dieses Niveau konnte nicht ganz gehalten werden, doch auch 1,37 Millionen Neugierige sowie 6,0 Prozent Marktanteil waren noch ein gutes Ergebnis. Die 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen rutschten hier allerdings zum ersten und einzigen Mal in den einstelligen Bereich auf 8,9 Prozent.Ab dem 27. September ging es wieder kontinuierlich aufwärts und die 1,41 Millionen Zusehenden landeten nun bei 6,2 Prozent Marktanteil. Auch die 0,57 Millionen Jüngeren waren mit starken 11,0 Prozent nun wieder deutlich besser aufgestellt. In der darauffolgenden Woche bestand das Publikum aus 1,46 Millionen Menschen, was eine hohe Quote von 6,3 Prozent zur Folge hatte. In der Zielgruppe wurde hier mit 0,60 Millionen Umworbenen sowie ausgezeichneten 12,0 Prozent Marktanteil der Staffelbestwert eingefahren.In der vorletzten Woche fanden sich 1,51 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm ein, was zu einem überzeugenden Marktanteil von 6,5 Prozent führte. Die 0,55 Millionen Werberelevanten punkteten ebenfalls mit 10,6 Prozent Marktanteil. Das Finale lief schließlich am 18. Oktober und sorgte auf dem Gesamtmarkt mit 1,54 Millionen Interessenten sowie starken 6,8 Prozent für den Höchstwert der Staffel. Bei den 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden hohe 10,4 Prozent Marktanteil gemessen.Unterm Strich entschieden sich 1,44 Millionen Fernsehzuschauer für die elfte Staffel der Backshow. Dies spiegelte sich in einem hohen Marktanteil von 6,4 Prozent wider. Bei den durchschnittlich 0,53 Millionen Jüngeren kam eine starke Quote von 10,8 Prozent zur Folge. Im Vorjahr war man mit 1,46 Millionen Neugierigen bei 7,7 Prozent gelandet. 12,4 Prozent Marktanteil gab es für die 0,52 Millionen Umworbenen. Mit dem Sendeplatzwechsel blieben die Reichweiten somit annähernd kontinuierlich. Die Quoten gingen etwas zurück, jedoch ist die Konkurrenz zur Primetime auch deutlich größer. Zudem wurden die Folgen auf dem alten Sendeplatz noch wiederholt und brachten es hier zusätzlich auf solide Resultate. Alles in allem hate sich der Sprung in die Primetime für Sat.1 so ausgezahlt.