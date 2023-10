«Schlagerboom 2023» glänzt und funkelt - hinter «Helen Dorn»

Quotennews

Zum sechsten Mal schickte das Erste im Herbst einen «Schlagerboom» über den Äther. Es lief gut, jedoch ist das ZDF einfach besser.

Seit 2016, mit zwei Corona-Pausen 2020 und 2022, heißt es Mitte Oktober oder Anfang November «Schlagerboom» im Ersten. Gestern sollte das Erste Deutsche Fernsehen densenden. In gewisser Weise feiert der Sender mit dem Erreichen von 4,61 Millionen Zuschauern einen Sieg. Am 1. Juli 2023 gab es erstmals eine "Sommer-Version" des Events, «Schlagerboom Open Air». Da schauten lediglich 4,01 Millionen nach Kitzbühel, das Interesse steigert sich demnach. Vergleicht man jedoch die gestrige Leistung mit dem «Schlagerboom 2021», dann sieht man eher einen Rückschritt, denn vor zwei Jahren im Oktober wollten 5,27 Millionen die Schlagerstars der Szene sehen. Nehmen wir noch den Marktanteil mit in den Vergleich, relativiert sich mitunter alles, das gerade geschrieben wurde. 2021 wurden 20,3 Prozent des TV-Marktes erreicht, 2023 im Sommer waren es ebenfalls 20,3 Prozent - gestern steigerte sich das auf 20,7 Prozent. Unterm Strich also ein voller Erfolg.Wäre da nicht das ZDF . Wie gewohnt, hat das Zweite Deutsche Fernsehen an Wochenende reichweitenstarke Krimi-Angebote in der Hinterhand. Gestern sollte aus Mainz der Streifenim Sendeplan stehen. Und «Helen Dorn», alias Anna Loos, sollte die Schlager-Party mit deutlich besseren 5,08 Millionen gehörig versalzen. Das ZDF schnappt sich so die beste Reichweite im Gesamten, wenn an dieser Stelle die Nachrichten nicht berücksichtigt werden. "Zählt" man die «Tagesschau» mit, ist diese auf Platz eins mit 5,79 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Wie schon im internen ARD-Vergleich wird jedoch der Blick auf die Zielgruppe alles etwas relativieren. Der Krimi im Zweiten kommt auf identische 20,7 Prozent und es gibt ja auch noch die Bewertung der 14- bis 49-Jährigen.Da sieht es komplett anders aus. Dass Schlager mittlerweile nicht mehr nur ein Thema für die ältere Generation ist, dürfte keine überraschende Meldung mehr sein. Dennoch zeigt sich, wie "jung" der Schlager mittlerweile ist, beim Blick auf 0,57 Millionen jüngere Fernsehzuschauer beim «Schlagerboom 2023». Das ist kurzerhand der zweite, beziehungsweise dritte, Platz in der Reichweiten-Statistik diese Zuschauergruppe. Platz eins geht entweder an die «Tagesschau» mit 0,98 Millionen Jungen oder an «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2)» mit 0,69 Millionen. Das Erste markiert so starke 12,7 Prozent mit dem Primetime-Angebot. Hier spielt das Zweite mit «Helen Dorn» eine deutlich kleinere Rolle, wenn auch 0,33 Millionen jüngeren Fernsehende und 6,9 Prozent nicht schlecht sind.