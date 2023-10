Das Erste zieht Dokumentation über Sahra Wagenknecht vor

TV-News

Am Montag muss das Thema Radio um eine Dreiviertelstunde zurückstehen. Dafür gibt es eine NDR-Dokumentation über Wagenknecht.

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht gründet voraussichtlich am Montag eine eigene Partei. Das Erste schiebt deshalb die geplante Langzeitdokumentation ins Programm. Am Montag, 23. Oktober 2023, wirdum 22.50 Uhr ausgestrahlt. Die Dokumentation ist ab Samstag in der ARD Mediathek abrufbar.Für die Dokumentation, eine Koproduktion von NDR und rbb , hat Birgit Wärnke verschiedene Politikerinnen und Politiker der Partei fast ein Jahr lang begleitet. Auf der einen Seite Sahra Wagenknecht (und auch ihren Ehemann und Parteimitbegründer Oskar Lafontaine), auf der anderen Seite ihre erbitterten Gegnerinnen und Gegner - Vertreterinnen und Vertreter der so genannten progressiven Linken wie die ehemalige Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach und ihr Ehemann, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Thomas Nord. Außerdem die Parteivorsitzende Janine Wissler und Gregor Gysi, der versuchte, den Streit zu schlichten.Die Dokumentation «100 Jahre Radio - Deutschland On Air» verschiebt sich auf den Sendeplatz um 23.35 Uhr. Die Sendung «ARD Wissen: Legendäre Experimente» wird am Mittwoch, 25. Oktober, um 22.50 Uhr ausgestrahlt. Am späten Mittwochabend wird «Echtes Leben. Nach der Scheidung: Wenn der Vater fehlt». Sandra Maischberger ist in der kommenden Woche im Urlaub.