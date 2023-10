2 Millionen wollen «Ninja Warrior Germany»!

Quotennews

Die RTL-Parcours-Show kann sich in Folge zwei über den zweiten großen Satz freuen. Auch die Landung ist sanft und sicher.

Zweifelsohne können beiWorte und Zahlen für sich sprechen. 2,00 Millionen Zuschauer, so viele wollten gestern ab 20:15 Uhr bei RTL zuschauen. Damit steigerte sich der Köln-Sender im Vergleich zur Vorwoche, als 1,93 Millionen beim fröhlichen Hangeln, Hüpfen und Klettern zuschauten. Folglich ist der gestern erreichte Marktanteil von 8,6 Prozent eine Steigerung zu den zuvor markierten 8,5 Prozent.0,76 Millionen Umworbene im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Auch hier steigert sich RTL, zuletzt waren 0,68 Millionen Werberelevante zu verzeichnen. Der da erreichte Marktanteil von bereits überzeugenden 14,7 Prozent steigerte sich auf grandiose 15,9 Prozent. Doch natürlich glänzt nicht nur der interne Staffel-Vergleich. Mit den erreichten 2,00 Millionen Zuschauern lief es besser als in nahezu jeder Folge der gesamten vergangenen Staffel im Jahr 2022. Lediglich zwei Ausgaben (11./18. November 2022) waren mit 2,11 und 2,30 Millionen Zuschauern erfolgreicher.Schweift der Blick über RTL hinaus, ist das Bild gleichermaßen deutlich. In der Primetime hat kein privates Format eine Chance gegen «Ninja Warrior Germany», nach der Spring-Show zeigt sich «The Voice of Germany» mit 1,42 Millionen Zuschauern auf Platz zwei in Sachen Gesamtreichweite. An die Zielgruppen-Leistung kommt ebenfalls keiner ran, hier ist auch das Sat.1-ProSieben-Sing-Format mit 0,57 Millionen auf Platz zwei.