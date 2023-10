Alles neu beim RTL-Jahresrückblick «Menschen, Bilder, Emotionen»

TV-News

Der RTL-Jahresrückblick erhält nicht nur einen neuen Sendeplatz, sondern auch einen neuen Moderator. Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg kehren nicht zurück.

Nach dem Abschied von Günther Jauch vor zwei Jahren beim RTL-Jahresrückblickhat der Kölner Sender eine weitere Runderneuerung der Sendung angekündigt. Nachdem Thomas Gottschalk und der ehemalige Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg im vergangenen Jahr durch die Sendung geführt hatten, soll in diesem Jahr «stern TV»-Moderator Steffen Hallaschka auf das Jahr zurückblicken.Und auch der Sendeplatz wird ein neuer sein.wird nicht mehr am Sonntagabend live ausgestrahlt, sondern wird diesmal am Donnerstag, 7. Dezember, live ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Gleichbleiben soll indes der Inhalt der Sendung, RTL verspricht „große Gefühle und weltbewegende Ereignisse“, die das Jahr geprägt haben. Gemeinsam mit prominenten Studiogästen und den Menschen hinter den Geschichten blickt Steffen Hallaschka auf die bedeutsamsten Momente und bewegenden Augenblicke zurück. Die thematische Bandbreite reicht von Unterhaltung über Gesellschaft bis hin zu Weltpolitik.„«Menschen, Bilder, Emotionen» ist ein absoluter TV-Klassiker am Jahresende. Ich freue mich sehr, Gastgeber in diesem Jahresrückblick zu sein. Ich habe mir dafür eine Runde von prominenten Freunden eingeladen, mit denen ich auf ihr persönliches Jahr zurückschauen möchte. Und gemeinsam werden wir Menschen begegnen, die mit ihren Schicksalen oder ihren Erfolgen in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben“, freut sich Steffen Hallaschka auf seine «Menschen, Bilder, Emotionen»-Premiere.