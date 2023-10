«BlackBerry» kommt als Dreiteiler

US-Fernsehen

Bei AMC und AMC+ werden 16 unveröffentlichte Minuten ausgestrahlt.

, der aufsehenerregende und von der Kritik gefeierte Spielfilm, der im vergangenen Frühjahr von IFC Films in den USA veröffentlicht wurde, kommt als dreiteilige, limitierte Serie ins Fernsehen und wird am 13. November auf AMC und AMC+ Premiere haben. Das besondere TV-Ereignis umfasst 16 Minuten nie zuvor gesehenes Filmmaterial. Auf AMC wird «BlackBerry» in drei Teilen am 13., 14. und 15. November ausgestrahlt. Alle drei Episoden werden am 13. November auf AMC+ verfügbar sein."Wir freuen uns sehr, «BlackBerry» in Form dieser dreiteiligen limitierten Fernsehserie auf AMC und AMC+ auszustrahlen, die mit erweiterten Szenen und neuem Filmmaterial die Fans dieses lebendigen und oft urkomischen Lebensdramas begeistern wird", so Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "Dies ist eine wirklich unterhaltsame Geschichte mit großartigen Darstellern, egal ob man alt genug ist, um eines dieser einst allgegenwärtigen Geräte zu besitzen oder nicht."«BlackBerry» mit Glenn Howerton («It's Always Sunny in Philadelphia») und Jay Baruchel («This Is The End») erzählt die Geschichte des kometenhaften Aufstiegs und des katastrophalen Untergangs des ersten Smartphones der Welt. Weitere Hauptrollen spielen Cary Elwes («Mission: Impossible - Dead Reckoning», «Saw»), Saul Rubinek («Hunters», «True Romance»), Rich Sommer («Der Teufel trägt Prada», «Mad Men»), Martin Donovan («Tenet», «Big Little Lies»), Michael Ironside («Total Recall», «Scanners») und Matt Johnson («The Dirties», «Operation Avalanche»).