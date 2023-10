Nat Geo Wild zeigt «Unglaubliche Tierwanderungen»

TV-News

Die neue Dokuserie wird am späten Dienstagabend als Deutschlandpremiere laufen.

Fast vier Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntagabend die «Terra X»-Dokumentationen über die Arktis. Im Mittelpunkt stand die Eisbärin Misha, die mit ihrer Tochter große Wanderungen unternimmt. National Geographic WILD zeigt ein ähnliches Thema:ist ab Dienstag, 21. November 2023, um 21.45 Uhr als Deutschlandpremiere zu sehen. Es wurden sieben Folgen produziert.«Unglaubliche Tierwanderungen» entführt in die Weiten der afrikanischen Savanne, wo die kleinsten Bewohner den größten Widrigkeiten der Wildnis trotzen. Von Zebrafohlen, die kurz nach ihrer Geburt mit ihrer Herde Schritt halten müssen, bis zu Elefantenbabys, die sich mit ihren Familien in sengender Hitze auf den Weg zur rettenden Oase machen: Hautnah erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer die erstaunlichsten Abenteuer von Afrikas Tierkindern.Vor große Herausforderungen stellt die frischgebackenen Tiereltern auch die Arktis. Sie müssen für Nahrung und Schutz für ihren Nachwuchs sorgen - und das bei eisiger Kälte. So führen Eisbärenmütter ihre Jungen über das gefährliche Meereis, während sich trächtige Karibus den Angriffen hungriger Wolfsrudel erwehren müssen. Auch in den Tiefen der Ozeane sind große und kleine Meeresbewohner unterwegs, um das Überleben ihrer Nachkommen zu sichern. So begleitet „Unglaubliche Tierwanderungen“ eine mutige Buckelwalmutter, die ihr Kalb durch den Pazifik führt, und eine grüne Meeresschildkröte, die ihre Eier genau an dem Strand ablegen will, an dem sie einst selbst geschlüpft ist. Doch auf dem Weg dorthin versperren ihr plötzlich Haie den Weg.