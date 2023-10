Weniger Interesse für «RTL Wasserspiele»

Quotennews

Jahr zwei für die «RTL Wasserspiele» und es sollten rund 400.000 Menschen weniger einschalten.

Ein Comeback, das deutlich weniger Interesse mit sich bringt. RTL holt beinah auf den Tag genau nach einem Jahr diezurück ins Programm. Der Auftakt der nassen Show lief am 22. Oktober 2022 durchaus überzeugend. Es schalteten 1,88 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lobte die Programmplaner mit 7,7 Prozent. Auch die Zielgruppe ließ mit 0,91 Millionen Umworbenen und damit starken 16,1 Prozent am Markt wenig Wünsche offen. Es war demnach eine ordentliche Grundlage geschaffen, das Format 2023 wieder aufleben zu lassen.Nur sollte dieser Versuch eher in die (Bade)Hose gehen. Am gestrigen 21. Oktober schalteten die1,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, also etwa rund 430.000 Menschen weniger. Keine Frage, noch immer stellt RTL damit das beste Primetime-Format des gestrigen Tages, ein Minus von 1,2 Prozent auf erreichte 6,5 Prozent spricht jedoch auch eine klare Sprache. Die Zielgruppe ließ noch deutlicher nach. Prozentual ging es ganze 5 Punkte auf 11,1 Prozent runter, es schalteten 0,50 Millionen Werberelevante ein. Hier ist der Köln-Sender dann auch schon hinter dem Primetime-Angebot von Sat.1 Trotz des Rückschritts in Sachen Gesamtreichweite, Zielgruppen-Reichweite und in eben beiden Marktanteilen, kann RTL wohl zufrieden sein. Ob die Leistung der «RTL Wasserspiele» ausreicht, um auch 2024 die Promis ins kühle Nass hüpfen zu lassen, wird sich zeigen.