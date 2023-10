Primetime-Check

Rund sechs Millionen sahen den «Tatort», knapp vier «Malibu» im ZDF. Wie lief es dagegen für das Privatfernsehen?

Das Erste krönte sich mitzum Sieger der Sonntagsprimetime. Den Krimi verfolgten 5,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 1,05 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile bewegten sich mit 21,4 respektive 16,7 Prozent gewohnt weit über dem Senderschnitt. Das ZDF botauf und generierte 3,97 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 14,3 Prozent. Mit 0,45 Millionen Jüngeren und 7,1 Prozent lief es ebenfalls solide.kam im Ersten ab 21:45 Uhr auf 3,00 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 13,8 sowie 8,5 Prozent, während das ZDF mit3,61 Millionen Zuschauer einfuhr. Die Nachrichtensendung verbuchte 15,0 Prozent bei allen und 7,2 Prozent bei den Jüngeren.Stärkstes Programm der Privatsender war Sat.1, wo eszu sehen gab. Den Actionfilm verfolgten 1,60 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 8,3 Prozent gemessen. VOX hielt mitnicht ganz mit, konnte aber auf gute 1,43 Millionen Zuschauer und 7,4 Prozent bei den Umworbenen blicken. Damit lag der Sender mit der roten Kugel vor der roten Sieben aus Unterföhring. ProSieben sicherte sich mit0,93 Millionen Zuschauer und 7,3 Prozent in der Zielgruppe.Kabel Eins schnitt mitmit 1,06 Millionen Zuschauern und 5,4 Prozent gut ab.brachte es ab 22:15 Uhr auf 0,48 Millionen und 4,4 Prozent.undspülten 0,72 und 0,33 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI. In der Zielgruppe standen ordentliche 4,5 und 5,0 Prozent Marktanteil zu Buche.RTL hatte zwei NFL-Spiele im Gepäck.begann wie gewohnt um 19:00 Uhr und holte bis kurz nach 22:00 Uhr 0,70 und 0,77 Millionen Zuschauer in der ersten Halbzeit sowie 0,77 und 0,80 Millionen im zweiten Spielabschnitt. Die Marktanteile bewegten sich bei 8,5, 8,4, 7,9 und 8,5 Prozent während des Spiels.sorgte ab 22:07 Uhr für 0,55, 0,53, 0,34 und 0,33 Millionen Zuschauer. Die Viertel-Quoten wurden auf 7,2, 9,2, 10,5 und 14,7 Prozent beziffert.