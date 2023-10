Neuauflage von «Aqua Teen Hunger Force» beginnt

US-Fernsehen

Adult Swim hat die neue Serie für den 26. November eingeplant.

kehrt am Sonntag, den 26. November um 23:30 Uhr für eine 12. Staffel zu Adult Swim zurück. Von den Machern Dave Willis («Squidbillies», «Your Pretty Face is Going to Hell») und Matt Maiellaro («12 oz. Mouse») werden in den neuen Episoden der viertelstündigen Comedy um das Fast-Food-Trio Master Shake, Frylock und Meatwad Gastauftritte von Emmy-Gewinner Eric Bauza, Emmy-Gewinner Brian Cox, Dan Fogler, Emmy-Gewinner Maurice LaMarche und Gary Anthony Williams zu sehen sein.Nach dem letztjährigen Originalfilm «Aqua Teen Forever: Plantasm» kehren in der neuen Staffel die Stars Carey Means als Frylock, Dana Snyder als Master Shake und Co-Schöpfer Willis als Meatwad und Carl zurück. Die zwölfte Staffel wurde von Maiellaro und Willis geschrieben, produziert und inszeniert.«Aqua Teen Hunger Force» ist zurück, um das Fernsehen wieder salonfähig zu machen und eure leeren, inhaltsarmen Leben mit einer magischen Staffel 12 zu füllen, heißt es in der Pressemitteilung. Es handelt sich um eine winzig kleine Staffel, fünf brandneue Episoden aufmerksamkeitsstarker Dummheit - aber keine Sorge, die Lachdichte pro Episode ist weitaus höher als alles andere, was ihr euch freiwillig vor euren geschwollenen, verkrusteten Augen ansehen wollt. Die neue Staffel macht da weiter, wo wir 2015 aufgehört haben: Master Shake, Frylock und Meatwad sind zurückgekehrt, um alle modernen Probleme des Lebens zu lösen, und Carl kehrt zurück, weil er sein beschissenes Haus nicht verkaufen kann, weil er neben dem Essen wohnt. Freuen Sie sich darauf, dass Ihr Lieblings-Trio von "Detektiven" gegen künstliche Intelligenzgeräte antritt, sich einem apokalyptischen Fitness-Kult anschließt und mit Hilfe altägyptischer Pyramidensysteme nach Freundschaft sucht.