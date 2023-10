«Gen V» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Der Spin-Off von «The Boys» schlug ein – Amazon ordert neue Folgen.

Prime Video gab bekannt, dass es offiziell eine zweite Staffel der globalen Hitseriebestellt hat, die aus der Welt von «The Boys» stammt. «Gen V», die von Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television produziert wird, begann ihre acht Episoden umfassende erste Staffel am Freitag, 29. September, und wird mit einem epischen Staffelfinale am Freitag, 3. November, enden."Das Universum von «The Boys» mit einer so mutigen Serie wie «Gen V» zu erweitern, war eine unglaubliche Reise für uns und unsere wunderbaren Partner bei Sony. Von unserem ersten Gespräch mit den Showrunnern Michele Fazekas und Tara Butters sowie Eric Kripke, Evan Goldberg und Seth Rogen an wussten wir, dass Gen V die Grenzen sprengen würde. Ihre unverblümte Herangehensweise ist genau das, was das Publikum liebt, und sie hat dazu beigetragen, dass «Gen V» in über 130 Ländern die Nr. 1 Serie auf Prime Video geworden ist", sagte Vernon Sanders, Head of Television, Amazon MGM Studios. "«Gen V» ist die akquisitionsstärkste neue Originalserie von Prime Video im Jahr 2023, und wir freuen uns, dass unsere unglaubliche Besetzung und Crew unseren Kunden weiterhin mutige und kühne Geschichten aus «Gen V» erzählen wird.""Wir könnten nicht glücklicher sein, eine zweite Staffel von «Gen V» zu machen. Das sind Charaktere und Geschichten, die uns ans Herz gewachsen sind, und wir sind begeistert zu wissen, dass die Leute das Gleiche fühlen! Die Autoren arbeiten bereits an der neuen Staffel - das zweite Jahr wird wild werden, mit all den Wendungen, dem Herz, der Satire und den explodierenden Genitalien, die man von der Serie erwartet", fügten Showrunner Michele Fazekas und Executive Producer Eric Kripke hinzu."Wir sind so stolz darauf, dass unser Erstlingswerk eine zweite Staffel bekommt! Vielen Dank an die großartigen Produzenten, Darsteller und die Crew, die «Gen V» zum Leben erweckt haben, und an unsere Prime Video-Kollegen für die unglaubliche Unterstützung und Partnerschaft. Wir sind begeistert, dass wir diese verrückte Reise in der zweiten Staffel gemeinsam fortsetzen können", sagte Katherine Pope, Präsidentin der Sony Pictures Television Studios.