Deutschlandpremiere für «Ein Brief an Momo»

TV-News

Der Anime-Spielfilm hat bereits zwölf Jahre auf dem Buckel.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx strahlt am Freitag, 10. November, um 20.15 Uhr den Anime-Spielfilmaus, der 2011 in Japan produziert wurde. Regie führte Hiroyuki Okiura, der auch das Drehbuch schrieb. Für den Schnitt war Junichi Uematsu verantwortlich. Leonine Studios vertrieb den Film an ProSiebenSat.1.Momo Miyaura und ihre Mutter Ikuko reisen nach dem Tod ihres Vaters Kazuo von Tokio nach Seto. Den unvollendeten Brief ihres Vaters, der nur die Worte Momo e (An Momo) enthält, trägt Momo bei sich. Die beiden kommen auf ihrem Bauernhof in Shiojima an und treffen ihre alten Verwandten Sachio und Sae Sadahama sowie Koichi, einen Postboten und alten Freund von Ikuko, die damals in ihn verliebt war. Momo ist am Boden zerstört und vermisst Tokio.Sie öffnet ein seltenes, von Sachios Vater gesammeltes Bilderbuch über Kobolde und Yōkai auf dem Dachboden. Da fallen drei Tropfen vom Himmel auf Ikukos Anwesen und verwandeln sich in die Yōkai Kawa, Mame und Iwa, den Anführer. Während Ikuko in der Krankenpflegeschule ist, liest Momo Bücher und hört seltsame Geräusche im Haus. Sie wird von den Yōkai aus dem Haus gejagt und trifft auf den Jungen Yota. Ikuko und Yota, die nichts von den Geräuschen ahnen, betreten das Haus.