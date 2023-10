Stephan Kampwirth: Er ist warmherzig und emphatisch

Interview

In der neuen Amazon-Serie «Die Therapie» verkörpert der Schauspieler einen trauernden Vater, der als Psychiater arbeitet.

Ich denke ja. Jeder möchte eine gut erzählte Geschichte ins Regal stellen. Das bündelt die kreative Energie.Ja, Reiner Zufall.Meine Figur verliert seine Tochter, sie verschwindet spurlos in einer Arztpraxis. Er zieht sich auf eine einsame Insel zurück und begibt sich auf eine unumkehrbare, lebensbedrohliche Suche nach seiner Tochter und der Wahrheit.Er ist warmherzig und emphatisch. In seinem Beruf als Psychiater sehr erfolgreich. Im Moment des größten Verlustes allerdings steht er hilflos seinen eigenen Ängsten gegenüber.Nein, Die Beiden sind einfach unglaublich feine Menschen und sehr gute Regisseure.Ich habe den Roman vorher nicht gelesen, meine Arbeitsgrundlage waren die Drehbücher und ich wollte mich nicht verwirren lassen. Wir bleiben sehr nah an dem Roman und doch sind die Strukturen und Erzählweisen sehr verschieden.Da gibt es eine natürliche Autorität die einem sagt: wir wissen genau was wir tun und wie. Das schafft großes Vertrauen.Ich habe in den letzten Jahren vor allem für die Streamer gearbeitet. Das hat sich einfach so ergeben.Das stimmt nicht ganz. Die Serie «Blackout» wurde u.a. von ProSiebenSat1 Media produziert. Aber ja, ich denke die Privaten könnten mehr fiktionale Stoffe entwickeln und produzieren.Mein Sohn schließt Ende des Jahres seine Ausbildung als Schauspieler ab. Und natürlich tauschen wir uns ab und zu auch über berufliche Dinge aus.