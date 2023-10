Roku bestellt neue Folgen von «Reptile Royalty»

US-Fernsehen

Außerdem gehen die Formate «UFO Cowboys» und «Lincoln Log Masters» weiter.

Roku gab die Pläne bekannt, eine zweite Staffel für die ungeschriebenen Roku Original-Serienundzu bestellen. "Zwischen den Familienabenteuern des Brewer-Clans, den unglaublichen Begegnungen der Cowboy Sky Watchers und der meisterhaften Handwerkskunst der Knaughty Log Crew, lädt jede dieser Serien die Zuschauer in unglaubliche, alltägliche Realitäten ein", sagte Brian Tannenbaum, Head of Originals, Roku Media. "Wir freuen uns darauf, auf dem starken Fundament der ersten Staffel aufzubauen und unserem Publikum mehr von «Reptile Royalty», «UFO Cowboys» und «Lincoln Log Masters» zu bieten."Die erste Staffel von «Reptile Royalty», die von ITV America's Leftfield Pictures produziert wurde, zeigte den Zuschauern, wie die Leitung des weltbekannten Reptile Zoo in Fountain Valley, Kalifornien, für die Social-Media-Sensation Jay Brewer und sein Team ein nie endendes Abenteuer ist. Die Serie ist vollgepackt mit lustigen Abenteuern und unvermeidlichem Chaos. Sie folgt Brewer bei der Pflege von mehr als 600 der seltensten exotischen Reptilien der Welt, zusammen mit seinen Töchtern und furchtlosen Tierliebhabern, und erlebt dabei eine schuppenartige Geschichte nach der anderen. Die Serie wird von Shawn Witt, Tim Cohen-Laurie, Mark Efman, Richard J. Green und Kelvin Parker produziert.In der ersten Staffel von «UFO Cowboys», die von American Chainsaws und den Produzenten des Dauerbrenners «Mountain Monsters» produziert wurde, lernten die Zuschauer die Cowboy Sky Watchers kennen, eine Gruppe von Ranchern, die außerirdische Begegnungen und paranormale Aktivitäten im gesamten amerikanischen Westen untersuchen - einem Gebiet mit mehr paranormalen Sichtungen als irgendwo sonst in den Vereinigten Staaten. Mithilfe alter Fährtenlesetechniken und moderner Technologie untersuchen diese Cowboys die mysteriösen Vorgänge in einer Region, die für ihre hohe Zahl an übernatürlichen Sichtungen und Störungen legendär ist. Die Serie wird von Colt Straub, Duke Straub und Royal Malloy produziert.«Lincoln Log Masters» basiert auf dem kultigen Kinderspielzeug Lincoln Logs von Hasbro und folgte Cody, Wilson und der Knaughty Log Crew - der einzigen Blockhausbaufirma mit dem Lincoln Log Gütesiegel - beim Entwerfen, Bauen, Abreißen und Wiederaufbauen epischer Blockhäuser und Strukturen in ganz Oregon. Die KLH-Crew kämpft mit knappen Budgets, kurzen Zeitplänen und den schlimmsten Naturkatastrophen, die ihnen widerfahren können. Aber dieses Team bewältigt Rückschläge und Erfolge mit einer gesunden Portion Lachen und Spaß. Die Serie wird von Tara Long, Geno McDermott, Gennifer Gardiner, Hank Stapleton und Cindy Bertram produziert.