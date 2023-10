BBC stellt «Doctors» ein

England

Aus Spargründen wird die Daily-Soap nach 23 Jahren eingestellt.

Seit 26. März 2000 gehört die tägliche Mediziner-Seifenoperzum Programm von BBC One. Doch aufgrund von anhaltenden Sparzwängen stellt die BBC die halbstündige Serie im kommenden Jahr ein. Bislang wurden mehr als 24 Staffeln und 4.389 Episoden gesendet. Derzeit wird die Serie täglich um 13.45 Uhr ausgestrahlt.Die BBC erklärte: "Wir haben die sehr schwierige Entscheidung getroffen, die Daytime-Drama-Serie «Doctors» nach 23 Jahren zu beenden. Angesichts der enormen Inflation bei Produktionen sind die Kosten für die Sendung erheblich gestiegen, und es sind weitere Investitionen erforderlich, um die Produktionsstätte der Serie zu renovieren oder sie an einen anderen Ort zu verlegen. Die Finanzierungsprobleme der BBC bedeuten, dass wir bei gleichbleibenden Gebühren harte Entscheidungen treffen müssen, um den Zuschauern einen größeren Mehrwert zu bieten.“Die letzte Episode soll im Dezember 2024 ausgestrahlt werden. "Wir möchten uns bei allen Darstellern und Mitarbeitern von «Doctors» bedanken, die seit 2000 an der Serie mitgewirkt haben. Wir sind uns der wichtigen Rolle bewusst, die «Doctors» bei der Förderung von Talenten gespielt hat, und wir werden daran arbeiten, neue Möglichkeiten zu entwickeln, um Fähigkeiten im Bereich des Drehbuchschreibens zu fördern.“