Heiratsantrag am Fürstenhof

Soap-Check

Jetzt geht’s wohl in die Vollen: Eleni und Leander wollen sich gegenseitig einen Heiratsantrag machen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Amelies Versuch, Gabi und Silke zur Klärung ihrer Beziehungskrise zu „zwingen“, geht nach hinten los. Silke will reden – Gabi aber nicht. Beim gemeinsamen Babysitten nähern sich beide an und verbringen die Nacht zusammen. Für Gabi ist danach alles wieder in Ordnung, für Silke aber nicht – sie möchte eine Paartherapie. Malte weigert sich, auf Carlas Forderung - sich geschäftlich zu trennen – einzugehen. Erst Johanna kann ihn dazu bringen, einen Auflösungsvertrag zu unterschreiben. Ceyda bekommt mit, wie sich Amelie gegenüber Jolina im Ton vergreift. Als sie Amelie darauf anspricht, stellt die sich zunächst taub. Doch Amelie ist sich längst bewusst, dass Ceyda Recht hat: Sie muss etwas an ihrer Personalführung ändern.Eleni und Leander haben unabhängig voneinander die Idee, sich während eines Picknicks am Findling einen Heiratsantrag zu machen. Bei den heimlichen Vorkehrungen bekommen beide allerdings insgeheim mit, was die/der andere plant. Eleni beschließt, ihrem Liebsten den Vortritt zu lassen. Auch Leander will Eleni nicht die Freude an ihrem Antrag verderben. Entsprechend schräg fällt das Picknick aus, bei dem beide in Wartestellung sind. Nicole erfährt, dass Robert in Italien bleiben wird. Seine Rückkehr war ja bisher ihr Vorwand, sich bei Michael zurückzuhalten. Doch als sie Eleni schwärmen hört, dass man die Liebe festhalten muss, trifft Nicole mutig einen Entschluss. Michael zieht währenddessen ganz andere Konsequenzen. Eine Freundschaft will er sich wegen seiner Gefühle für Nicole nicht antun. Besser also, er geht auf Distanz. Helene, die diese zerfahrene Situation nicht mehr aushält, verrät Michael schließlich, dass Nicole Gefühle für ihn hat.Ein plötzlicher Anruf von Emma verhindert den Flaschendreh-Kuss zwischen Till und Lien.Naveen will Sarah überreden, wieder die Kirchenjugend zu betreuen. Vera rät Lien, die Freundschaft mit Till zu verstärken. Schafft sie es, auf diesem Weg, besser mit ihren Gefühlen für ihn umzugehen?Bambi ist unsicher, wie er mit dem Fund von Verenas Waffe umgehen soll. Als er sie darauf anspricht, reizt er sie damit. Ronja braucht Geld, um ihren Unfallschaden zu bezahlen. Sie findet bei Henry einen Job, was ihre Mutter Nadine nicht zu wissen braucht. Theo ist sicher, dass Britta seine Party sabotieren wollte und rächt sich, doch die Schadenfreude währt nicht lang.Simone bemüht sich nach ihrer Rückkehr, wieder Ruhe in den Kader zu bringen, doch dieser Versuch wird durch die Presse vereitelt. Kilian nimmt Maximilians Angebot an und verrät ihm Nathalies Aufenthaltsort. Maximilian will sofort zu ihr - wird aber von Justus gebremst. Als Imani für sich und Deniz neue Erinnerungen schaffen will und für sie beide ein Date organisiert, führt das zu einer unerwarteten Frage.Toni bekommt von Lilly gespiegelt, wie sehr Erik die letzten Monate gelitten hat, während der sich über Tonis Verhalten ärgert. Als Toni einen Schritt auf ihn zumachen will, lässt er sie cool abtropfen. Jessica wird bewusst, dass sie sich mit ihrer Rundumkritik an Philip zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Umso erstaunter ist sie, als Philip sie bittet, Lösungsvorschläge für die Probleme des Krankenhauses vorzubringen.Sarah lässt sich auf ihr neues Leben in Wiesenkirchen ein. Die Zusammenarbeit mit Fabian in der Praxis macht es Sarah aber nicht leicht, ihre Gefühle für ihn zu verdrängen. Zum Glück ist da Max, der Sarah wieder auf andere Gedanken bringt. Alexandra erträgt es kaum, dass Fabian und Sarah weiter jeden Tag zusammen in der Praxis arbeiten. Sie fasst einen düsteren Plan, um Fabian endgültig wieder an sich zu binden.Paula hat den Eindruck, dass Mesut sie nicht bei einer Party dabeihaben will und sich immer weiter von ihr distanziert. Paulas Freundinnen und ihre Stiefschwester Elif können sie auch nicht beruhigen, sondern tragen eher noch mehr zu ihrer Verunsicherung bei. Doch als Mesut sie dann doch noch zur Party mitnehmen will, schiebt Paula alle Zweifel beiseite. Es wird aber nicht alles gut, denn es stellt sich heraus, dass Paula aufgrund ihres Alters nicht an der Feier teilnehmen darf. Während sie frustriert allein nach Hause geht, hat Mesut seinen Spaß. Sie fühlt sich von ihm im Stich gelassen. Gegenüber Elif lässt Paula ihrer Wut und Enttäuschung freien Lauf.Als Mike morgens erfährt, dass Frank ein Bewerbungsgespräch hat, ist er unglaublich stolz auf seinen Vater. Nicht nur, dass er sich wirklich geändert zu haben scheint, er will auch nicht länger auf Mike und Milla angewiesen sein. So kennt Mike seinen Vater gar nicht! Doch plötzlich gerät das Bild des Geläuterten ins Wanken: In Wirklichkeit hat Frank nämlich gar kein Bewerbungsgespräch. Schockiert befürchtet Mike nun, dass er seinem Vater erneut auf den Leim gegangen ist. Er zögert keine Sekunde, Franks Sachen zu durchsuchen. Dabei stößt er jedoch auf etwas, das er nicht für möglich gehalten hätte.