Tele5 nennt die letzten vier «SchleFaz»

TV-News

Zwischen 1. und 22. Dezember sind Peter Rütten und Oliver Kalkofe wieder unterwegs.

Der Abschied naht: 2024 wird es bei Tele5 keinemehr geben. Doch im Dezember präsentiert der Sender von Warner Bros. Discovery noch viermal „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“. Los geht es am 1. Dezember um 22.00 Uhr. Den Anfang macht der Sender mit dem Film. "Ein lang gehegter Menschheitstraum geht endlich in Erfüllung: Piranhas gekreuzt mit Haien, das Beste aus zwei tödlichen Fischwelten. Und dann auch noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Läden - wunderbar! Ein Film, der aufrüttelt und zum Nachdenken anregt - und natürlich zum Trinken!", sagt Oliver Kalkofe über den Film.Um spitze Zähne geht es auch eine Woche später, wenn inein "vom uralten Dämon Ahriman besessenes Blutsauger-Motorrad" (O-Ton Peter Rütten) sein Unwesen treibt. Rütten verspricht: "Schockmomente am laufenden Band, Top-Gags bis zur Zwerchfellzerrung, sprechende Fäkalien und Motorrad-Action zum Zungenschnalzen!Intransportiert Hollywood-Star Dennis Hopper als freischaffender Raumfahrer mal eine Ladung Quadratschweine vom Mars, mal eine große Ladung Latex-Sex-Puppen zur Erde. Wenn wir jetzt noch verraten, dass zeitgleich auf dem Neptunmond Triton" eine Armee von unbesiegbaren Cyborg-Kämpfern entsteht, ist der SchleFaZ-Drops doch gelutscht, oder?", fragt Peter Rütten.Das große Finale der Adventsstaffel findet zwei Tage vor Heiligabend statt - und das nicht nur im übertragenen Sinne: Parallel zur Ausstrahlung vonfeiern Olli & Päter #TheLastSchleFaZ im Berliner Fontane-Haus bei der großen #SchleFaZ-Weihnachtsparty. "Einen würdigeren Abschluss für elf Jahre #SchleFaZ kann es kaum geben", so Oliver Kalkofe über einen echten "Bullets-Bombs-and-Babes-Videothekenklassiker".