Italiener schalten gegen England ab

International

Die zweite Halbzeit der Fußball-Europameisterschafts-Qualifikationsspiele erlebten deutlich weniger Zuschauer. Am Samstag war das Spiel für Italien entschieden, am Dienstag gegen die Italiener.

>, die 1,00 Millionen Menschen anlockte. Im Vorfeld sahen 1,29 Millionen Menschen die Serie «Navy CIS» Rai3 schickte die zweite Folge von «Avanti Popo» auf Sendung, sodass man auf 0,74 Millionen Zuschauer kam. Der Sender TV8 setzte auf die Sat.1-Quizshow «1% Quiz», die in Italien als «100% Italia» läuft. 0,49 Millionen Menschen sahen die Sendung am Abend. 0,54 Millionen Menschen verfolgten Im Anschluss «Don’t Fortget the Lyrics».

Der italienische öffentlich-rechtliche Fernsehsender RAI1 hatte am Samstag die Nase vorne, denn man übertrug das UEFA EM-Qualifikationsspiel zwischen Italien und Malta, das 5,66 Millionen Fernsehzuschauer anlockte. Weil Italien schon in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung lag, schalteten zahlreiche Fernsehzuschauer beim 4:0-Sieg ab. Die erste Halbzeit erreichte noch 6,13 Millionen Zuschauer, die finalen 45 Minuten verbuchten nur noch 5,20 Millionen. Die Vor-, Zwischen- und Nachberichte interessierten 3,64 Millionen Italiener.Die satirische Nachrichtenshowerreichte auf Canale5 2,90 Millionen Zuschauer, ab 21.30 Uhr verfolgten 3,94 Millionen Menschen noch. Die aus Rom gesendete Sendung ist eine Talentshow, die aus Spanien kommt. Drei Stunden erreichte das Format am Samstag Bestwerte. Im Gegenprogramm sahen 0,70 Millionen Menschen «Ice Age 5 – Kollision voraus!» bei Italia1, Rete4 verbuchte mit «Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts» noch 0,41 Millionen Zuschauer.Am Dienstagabend stand im italienischen Fernsehen ein wirklich hochkarätiges Qualifikationsspiel auf dem Programm: Die Partei England – Italien (3:1) brachte 8,37 Millionen Fernsehzuschauer zu RAI1. In der ersten Halbzeit hofften noch 9,03 Millionen Italiener auf einen Sieg, der Marktanteil lag bei fabelhaften 37,9 Prozent. Doch die Italiener waren nach einem Gegentor schon frustriert und schalteten ab: Die letzten 45 Minuten erreichte nur noch 7,70 Millionen Zuschauer.Zwischen 21.35 und 01.05 Uhr setzte Italia1 auf die Sketch-Show