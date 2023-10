Kellermayr-Dokumentation geht völlig unter

Quotennews

Nach «Zervakis & Opdenhövel. Live.» kuckte kaum ein Fernsehzuschauer noch zu. Dabei war ProSieben so erfolgreich in den Abend gestartet.

Beim Vorabendmagazinging es unter anderem um indische Lehrlinge beim deutschen Metzgermeister, das ließen sich 0,93 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen. Die Produktion ab 19.05 Uhr sicherte sich 0,43 Millionen Werberelevante und erreichte 11,6 Prozent bei den Umworbenen. Die zweiminütige Ausgabe vonerreichte 1,20 Millionen und 4,7 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,67 Millionen und 13,0 Prozent gemessen. Im Anschluss ging Sebastian Pufpaff mitauf Sendung. Die aus Köln produzierte Comedy-Show, die 65 Minuten Sendezeit hatte, generierte nun 1,26 Millionen Zuschauer und 5,0 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,65 Prozent ermittelt, dies sorgte für 12,5 Prozent.Matthias Opdenhövel und Linda Zervakis gingen zwischen 21.20 und 22.10 Uhr auf Sendung. In der vergangenen Woche machte man knapp 20 Minuten Programm-Werbung für die Castingshow «The Voice of Germany», das dazu führte, dass nur 0,39 Millionen Menschen dabei blieben. In der Zielgruppe wurden furchtbare 3,9 Prozent Marktanteil ermittelt. Mit den Themen Israel holte man minimal bessere 0,42 Millionen. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf 1,8 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,24 Millionen eingefahren, der Marktanteil belief sich auf 4,9 Prozent.Die österreichische Dokumentationfunktionierte nicht. Das 130-minütige Projekt über die Ärztin und Fernsehfan, die am 29. Juli 2022 verstarb, sahen lediglich 0,12 Millionen Zuschauer. Oliver Das Gupta recherchierte für das österreichische Fernsehen, das brachte ProSieben 0,9 Prozent Marktanteil ein. Unter den jungen Menschen wurden 0,08 Millionen entdeckt, das führte zu 2,8 Prozent Marktanteil.