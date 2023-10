Am 9. November beginnt das «Promi-Büßen»

TV-News

In der zweiten Staffel sind unter anderem Yvonne Woelke, Danni Büchner und Steff Jerkel mit von der Partie.

Über ein Jahr mussten die Zuschauer auf die neue Runde vonwarten. Doch ab Donnerstag, 9. November 2023, strahlt ProSieben die neue Geschichte mit Beichtmutter Olivia Jones auf dem Sendeplatz um 20.15 Uhr aus. "Ich bin bei #PromiBüßen dabei, weil ich angeblich eine Ehe zerstört habe - aber ich bin nicht ganz einverstanden damit, dass ich das getan habe“, sagt Schauspielerin Yvonne Woelke, die mit Katzenbergers Ex-Partner Peter Klein befreundet ist."Ich glaube, dass ich seit meiner Jugend für vieles büßen muss", gesteht Emmy Russ. "Ob ich büßen will, ist eine andere Sache, ich bereue in meinem Inneren wenig." Die 1999 in Hamburg geborene Reality-TV-Teilnehmerin und Erotikmodel nahm unter anderem an «Promis unter Palmen», «Promi Big Brother» und «Beauty & The Nerd» teil. Übrigens: Die Sendung ist immer eine Woche vorab bei JoynPlus+ zu sehen.Auch Danni Büchner («Goodbye Deutschland! Die Auswanderer»), Steff Jerkel («Goodbye Deutschland! Die Auswanderer»), Patrick Romer («Bauer sucht Frau», «Das Sommerhaus der Stars»), Mike Cees («Kampf der Realitystars»), Lisha Savage («Das Sommerhaus der Stars»), Jürgen Trovato («Die Trovatos»), Eric Sindermann («Promi Big Brother»), Christin Okpara («Are You The One»), Leon Machère (YouTuber) und Gloria Glumac («Temptation Island») sind dabei.