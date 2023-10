Daryl Dixon strandet am 8. Dezember

TV-News

Das nächste Spin-off von «The Walking Dead» hat einen Sendetermin.

In der Serie aus dem «The Walking Dead»-Universum verschlägt es den von Norman Reedus verkörperten Überlebensexperten und Serienliebling Daryl Dixon ins postapokalyptische Frankreich. Hier stößt der charismatische Titelheld nicht nur aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse bald an seine Grenzen.wird ab Freitag, den 8. Dezember 2023 auf Magenta TV zu sehen sein. Die Serie wurde um eine zweite Staffel verlängert.Norman Reedus wird seine Rolle als Daryl Dixon aus der ursprünglichen Fernsehserie wieder aufnehmen, neben Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laïka Blanc-Francard, Anne Charrier, Romain Levi und Adam Nagaitis in den Hauptrollen neuer Charaktere. Die Entwicklung der Serie begann im September 2020, der Serientitel wurde im Oktober 2022 bekannt gegeben. Die Dreharbeiten begannen noch im selben Monat in Paris, weitere Castings fanden ab November statt. Ursprünglich sollte die Figur der Carol Peletier in der ersten Staffel auftreten, wurde aber aufgrund logistischer Probleme mit der Schauspielerin Melissa McBride gestrichen. Im Juni 2023 wurde jedoch berichtet, dass McBride in irgendeiner Funktion in der Serie auftauchen würde.Der orientierungslose Daryl wird an die französische Küste gespült und landet in der Obhut eines Klosters. Zusammen mit der selbstbewussten Nonne Isabelle (Clémence Poésy) und dem als gesegnet geltenden Teenager Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) wird er auf eine wichtige Mission geschickt. Sie sollen in den Norden aufbrechen, um den Außenposten des Klosters, das sogenannte „Nest“, zu verteidigen. Im Gegenzug will der Orden dem gestrandeten Fremden helfen, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Doch schon bald wird die Reise kompliziert, denn hinter jeder Ecke lauern Gefahren: Da sind zum einen die Beißer, oder in diesem Fall „die Hungrigen“, die sich weiterentwickelt haben und der Gruppe das Leben schwer machen. Aber auch der vermeintliche Retter Laurent hat weit mehr Feinde als gedacht. Zu seinen Gegnern gehört unter anderem ein kampfbereiter Soldat, der mit Daryl eine persönliche Rechnung zu begleichen hat.