Simon Reeve reist durch die größte Wildnis

Der Abenteurer wird für die BBC eine vierteilige Serie produzieren.

Der Abenteurer Simon Reeve reist in einer neuen bahnbrechenden vierteiligen Doku-Serie für BBC Two und iPlayer tief in das Herz einiger der letzten großen Wildnisgebiete der Erde:wird im Jahr 2024 ausgestrahlt. Auf unserem zunehmend überfüllten Planeten gibt es noch ein paar abgelegene Gebiete, in denen die Natur die Oberhand hat: die letzten großen Wildnisse. In dieser Serie versucht Simon Reeve, vier von ihnen zu bereisen und weiter ins Unbekannte vorzudringen als je zuvor, um ihre Geheimnisse zu lüften und die Natur in ihrer schönsten und zerbrechlichsten Form zu erleben.Simon erkundet das spektakuläre Korallendreieck im Pazifischen Ozean, den riesigen Kongo-Regenwald in Afrika, die weitläufige Kalahari-Wüste und die beeindruckende Landschaft Patagoniens. Auf dem Weg dorthin begibt sich Simon zu den Menschen, die in der Wildnis leben, um zu verstehen, wie sie mit der Natur leben und was wir alle tun können, um die größten Wunder unseres Planeten für künftige Generationen zu erhalten.Reeves sagt: "Dies waren die außergewöhnlichsten Reisen und Expeditionen, die ich je unternommen habe. Sie waren nervenaufreibend, schweißtreibend, anstrengend, emotional, inspirierend und manchmal auch beängstigend. Aber immer verdammt brillant." Er fügte hinzu: "Unser Planet ist einfach wunderschön. Was für ein unglaubliches, wildes Zuhause, das wir noch zu pflegen und zu feiern haben. Wir sind in einige unserer letzten großen Wildnisgebiete gereist und gewandert, um ihre Schönheit einzufangen, die Menschen zu treffen, die dort leben, und einige der spektakulärsten Wildtiere der Welt zu finden, darunter riesige Walhaie, Pumas und Bonobos, vielleicht unsere nächsten Verwandten."