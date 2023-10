Das Problem mit der «Ahsoka»-Serie

Quotenmeter.FM

Diese Woche haben Denis und Fabian über die vielen neuen Disney+ Serien gesprochen.

Der Streamingdienst Disney+ veröffentlichte im Sommer 2023 die erste Staffel der Fernsehserie «Ahsoka». Die US-Serie startete am 23. August 2023 und endete mit der achten Folge am 4. Oktober 2023. Im Mittelpunkt der Serie steht Rosario Dawson, die die Zuschauer unter anderem aus den Marvel-Serien von Netflix , aber auch aus «Jane the Virgin» kennen.Die Serie ist einige Jahre nach dem Sieg der Rebellion über das Galaktische Imperium angesiedelt und folgt der ehemaligen Jedi-Schülerin Ahsoka Tano, die sich aufgrund von Gerüchten über die Rückkehr des verschollenen Großadmirals Thrawn auf die Suche nach ihm und dem Jedi-Ritter Ezra Bridger macht. Bei diesem Unterfangen sucht Ahsoka Unterstützung bei ihren alten Kameraden der Ghost-Crew, deren Mitglieder seit dem Fall des Imperiums jedoch alle ihre eigenen Wege gehen.«Ahsoka» hat einige Probleme und ist bei den Fans umstritten. Viele Kritiker und Zuschauer stören sich daran, dass die Rolle zuvor jahrelang Teil der Animationsserie «Star Wars Rebels» war. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist die Ausgangssituation der Serie: So spielt «Ahsoka» zwischen dem sechsten und siebten «Star Wars»-Film und kann selbst keine wirklichen Fixpunkte setzen.