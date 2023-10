Cathy Hummels ist «Forever Young»

TV-News

Die neue Dokumentation wird im Rahmen von «ZDFzeit» am 28. November im ZDF ausgestrahlt.

Am Sonntag, den 26. November 2023, sticht Cathy Hummels mit dem «Traumschiff» in See, zwei Tage später führt sie durch die Dokumentation. Das ZDF strahlt die «ZDFzeit»-Dokumentation am Dienstag, den 28. November 2023, um 20.15 Uhr aus. Bereits am Vormittag wird der 45-minütige Film in die ZDFmediathek gestellt. Neben Hummels sind auch Max Giesinger, Michael Schulte, Hannes Jaenicke, Nina Ruge und Collin Ulmen-Fernandes zu sehen. Kelvin Film hat das Format hergestellt.Forscher auf der ganzen Welt liefern sich längst einen Wettlauf um die Verjüngung des Menschen. Es ist die Suche nach der Formel für ein langes, gesundes Leben. Was ist Altern überhaupt? Und was bedeutet es, wenn die Menschen alle immer älter werden? Und lässt es sich verhindern, dass sich am Ende nur die Reichen die ewige Jugend leisten können? Mit Forschern, Experten, Prominenten und 100-Jährigen geht die Dokumentation Fragen rund ums Altern auf den Grund.„Ich glaube, das ist eine Frage des eigenen Alters. Also für mich ist es jetzt alt, 60, 70 zu sein. Ich bin jetzt 35. Für meinen Sohn bin ich uralt. Er hat auch schon zu mir gesagt: 'Mama, du alte Schachtel.'“, sagt Cathy Hummels. "Je mehr Lebenserfahrungen man hat, desto mehr versteht man auch einfach die ganze Welt. Und viele Dinge, die mir in meinen Zwanzigern total wichtig waren, sind mir jetzt in meinen Dreißigern total egal. Ich frage mich ganz oft, warum hast du dich selbst da so unter Druck gesetzt."