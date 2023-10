Die «tagesschau» ist bei Whatsapp

Vermischtes

Seit Kurzen können Nachrichten-Channels abonniert werden. Das Flaggschiff der deutschen TV-Nachrichten ist an Bord.

Kurz nach dem Start der Whatsapp-Kanäle sind auch der Norddeutsche Rundfunk und diemit an Bord. Dort setzt die Redaktion zum Start auf aktuelle Nachrichten und Premium-Content wie Hintergründe zum Tagesgeschehen oder Blicke hinter die Kulissen. Damit ist die tagesschau auch einem Wunsch der Community nachgekommen. Die «tagesschau» sendet weiterhin morgens und abends die Nachrichten des Tages sowie Eilmeldungen in die Messenger von Apple, Facebook, Telegram und Notify.Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD aktuell: „Mit unserem Engagement im WhatsApp Channel wollen wir unseren Nutzerinnen und Nutzern eine weitere Tür in die Welt der Nachrichten öffnen. Dafür gehen wir dorthin, wo sie ihre Zeit verbringen. Auf unserem WhatsApp Kanal werden wir die Userinnern und User genauso zuverlässig über die wichtigsten Nachrichten informieren wie in unseren anderen Angeboten.“Im Jahr 2016 testete die «tagesschau» im Rahmen eines Forschungsprojekts am MIZ Babelsberg und anschließend in einer eigenen Pilotphase die Newsletter-Funktion von WhatsApp, die 2019 von der hinter WhatsApp stehenden Meta Group eingestellt wurde.