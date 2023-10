«The Last Dance» soll «ranNBA» anschieben

TV-News

In der kommenden Woche startet ProSieben Maxx mit den Sportübertragungen aus der NBA.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx nimmt am Sonntag, den 22. Oktober, ab 19.10 Uhr die Doku-Sportreiheins Programm auf. Zum Start werden die ersten drei Folgen gezeigt, ehe «Smackdown» ab 22.00 Uhr ausgestrahlt wird. Am Sonntag, den 29. Oktober, steht die vierte Folge um 19.10 Uhr auf dem Programm.Um 20.00 Uhr debütiert das halbstündige Magazin. In 30 Minuten sollen die Highlights der NBA-Woche gezeigt werden. Man verspricht sich eine Analyse der spektakulärsten Szenen und beleuchtet die Persönlichkeiten der Spieler. Um 20.30 Uhr fällt der Startschuss für die Partie Oklahoma City Thunder gegen die Denver Nuggets. «Smackdown» läuft um 23.00 Uhr.Nach der Zeitumstellung verschiebt sich auch die Übertragungen. Die Folgen fünf und sechs von «The Last Dance» sind bis 21.00 Uhr im Programm. Auf dem 21.00 Uhr-Slot läuft «jump ran: das NBA-Magazin». Zwischen 21.30 und 00.00 Uhr ist die Partie San Antonio Spurs gegen die Toronto Raptors geplant. Dann können die Fernsehzuschauer auch Basketballweltmeister Dennis Schröder in Aktion sehen.