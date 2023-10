Channel4 bestellt Doku über Marilyn Mansion

England

Eine britisch-amerikanische Produktionsfirma soll den Aufstieg des Musikers zeigen.

Der führende britisch-amerikanische Produzent Lightbox, gegründet von Oscar-Preisträger Simon Chinn und Emmy-Preisträger Jonathan Chinn, produziert eine dreiteilige Premium-Doku-Serie, die von Channel 4 und Fifth Season kofinanziert wird und sich mit der jüngsten Kontroverse um den Rockstar Marilyn Manson beschäftigt.zeigt den Aufstieg des Musikers zu Ruhm, Bedeutung und Rolle als Ikone der Gegenkultur. Die Serie taucht tief in seine Rock-Persönlichkeit ein und untersucht die jüngsten Anschuldigungen gegen Manson und seine Fähigkeit, Kontroversen zu schüren, während sie gleichzeitig erforscht, wie sich hochkarätige Anschuldigungen sexueller Übergriffe in der heutigen Post-Metoo-Ära auswirken.Von dem Moment an, als Brian Warner Anfang der 1990er Jahre sein Alter Ego, Marilyn Manson, ins Leben rief, wollte er schockieren. In den folgenden zwei Jahrzehnten wurde seine sorgfältig kultivierte, höchst kontroverse Persönlichkeit weltweit zur Ikone. Seine Fans und liberale Kulturkommentatoren rechtfertigten seine schockierenden Texte, sein Verhalten und seine Konzerte als eine Form der sozialen oder politischen Satire. Viele stellten Manson in den Mittelpunkt eines Kulturkriegs, insbesondere nach den Schießereien an der Columbine-Schule, für die er nach Ansicht konservativer Kommentatoren mitverantwortlich war - ein Vorwurf, den er vehement bestritt. Daraufhin stellten sich viele die Frage, ob er als Künstler aus dem Verkehr gezogen werden sollte, weil er die amerikanische Jugend verdorben hatte, oder ob seine Freiheit als Künstler verteidigt werden sollte.Im Februar 2021 beschuldigten mehrere Frauen Brian Warner der sexuellen Nötigung, und innerhalb von 24 Stunden wurde er von seinem Manager, seinem Agenten und seiner Plattenfirma fallen gelassen. Später im selben Jahr enthüllte ein brisanter Artikel im „Rolling Stone“ eine Reihe von Anschuldigungen mehrerer Frauen.